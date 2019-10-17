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Подросток из Мстиславля с помощью телефона обокрал 50 человек

18.10.2019 11:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Подросток из Мстиславля с помощью телефона обокрал 50 человек
shutterstock.com

Получив желаемое, молодой человек с помощью установленного на телефоне ПО подключал на абонентский номер электронный кошелек, на котором находились предоставляемые оператором деньги в сумме 100 рублей, и переводил их на подконтрольные ему банковские счета и абонентские номера, сообщили в Следственном комитете.

С мая по сентябрь 2019 года он перевел по меньшей мере 5000 рублей. Людям приходили уведомления о долге только через месяц. Подросток рассчитывал на то, что никто не вспомнит, как передавал ему сим-карту.

В основном жертвами парня становились малолетние дети и молодые девушки. 

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Его заключили под стражу.  

Подросток из Мстиславля с помощью телефона обокрал 50 человек
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Теги: Гродно
 
 
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17-летний парень просил у случайных прохожих сим-карту, якобы чтобы проверить работоспособность слота для сим-карты в своем телефоне.
 
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