Подросток из Мстиславля с помощью телефона обокрал 50 человек

Источник материала: Аргументы и факты

Получив желаемое, молодой человек с помощью установленного на телефоне ПО подключал на абонентский номер электронный кошелек, на котором находились предоставляемые оператором деньги в сумме 100 рублей, и переводил их на подконтрольные ему банковские счета и абонентские номера, сообщили в Следственном комитете.

С мая по сентябрь 2019 года он перевел по меньшей мере 5000 рублей. Людям приходили уведомления о долге только через месяц. Подросток рассчитывал на то, что никто не вспомнит, как передавал ему сим-карту.

В основном жертвами парня становились малолетние дети и молодые девушки.