ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы снова понесли валюту в банки

18.10.2019 11:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Белорусы снова понесли валюту в банки

Величина валютных вкладов физических лиц в белорусских банках в сентябре текущего года, после небольшого снижения в августе, снова выросла: на 13,9 млн долларов – до 7, 45 млрд долларов.

Однако сумма непереводных, то есть срочных депозитов, снизилась на 2,9 млн долларов и достигла на 1 октября 2019 года 6,207 млрд долларов, пишет select.by. Но переводные вклады, то есть, в основном, средства на банковских карточках, в сентябре выросли на 16,8 млн долларов — до 1,25 млрд долларов. В этом нет ничего удивительного, ведь проценты по срочным валютным депозитам в сентябре резко снизились, что уменьшило их привлекательность.

В сентябре 2018 года ситуация с депозитами населения была примерно такой же, а их величина выросла на 26,2 млн долларов.

Сумма валютных депозитов юридических лиц в сентябре также увеличились по сравнению с августом: на 67,1 млн долларов и достигла 4,13 млрд долларов. Как и у населения, срочные валютные депозиты предприятий снизились: на 58 млн долларов (до 2,056 млрд долларов). А переводные депозиты юридических лиц увеличились на 125 млн долларов – до 2,075 млрд долларов. По-видимому, предприятия накапливали валюту перед тем как продать ее в октябре в целях уплаты налоговых платежей.

Стоимость ценных бумаг, выпущенных банками и номинированных в иностранной валюте, в сентябре, как и в августе, снизилась, но всего на 5,3 млн долларов — до 795,7 млн долларов.

Уменьшилась и стоимость драгоценных металлов, размещенных на банковских депозитах: на 2,3 млн долларов (до 65 млн долларов).

Таким образом, суммарные валютные депозиты физических и юридических лиц в сентябре приросли на 81 млн долларов — до 11,59 млрд долларов. Однако так как белорусский рубль за месяц немного укрепился, то величина данных депозитов в рублевом эквиваленте снизилась на 39,2 млн рублей и составила на 1 октября 24,039 млрд рублей.

В результате величина широкой денежной массы в РБ за сентябрь М3, включающая рублевую и валютную составляющие, выросла на 624,6 млн рублей, достигнув 45,29 млрд рублей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Величина валютных вкладов физических лиц в белорусских банках в сентябре текущего года, после небольшого снижения в августе, снова выросла: на 13,9 млн долларов – до...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подросток из Мстиславля с помощью телефона обокрал 50 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика