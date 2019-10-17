Белорусы снова понесли валюту в банки

Источник материала: Ежедневник





Величина валютных вкладов физических лиц в белорусских банках в сентябре текущего года, после небольшого снижения в августе, снова выросла: на 13,9 млн долларов – до 7, 45 млрд долларов.

Однако сумма непереводных, то есть срочных депозитов, снизилась на 2,9 млн долларов и достигла на 1 октября 2019 года 6,207 млрд долларов, пишет select.by . Но переводные вклады, то есть, в основном, средства на банковских карточках, в сентябре выросли на 16,8 млн долларов — до 1,25 млрд долларов. В этом нет ничего удивительного, ведь проценты по срочным валютным депозитам в сентябре резко снизились, что уменьшило их привлекательность.

В сентябре 2018 года ситуация с депозитами населения была примерно такой же, а их величина выросла на 26,2 млн долларов.

Сумма валютных депозитов юридических лиц в сентябре также увеличились по сравнению с августом: на 67,1 млн долларов и достигла 4,13 млрд долларов. Как и у населения, срочные валютные депозиты предприятий снизились: на 58 млн долларов (до 2,056 млрд долларов). А переводные депозиты юридических лиц увеличились на 125 млн долларов – до 2,075 млрд долларов. По-видимому, предприятия накапливали валюту перед тем как продать ее в октябре в целях уплаты налоговых платежей.

Стоимость ценных бумаг, выпущенных банками и номинированных в иностранной валюте, в сентябре, как и в августе, снизилась, но всего на 5,3 млн долларов — до 795,7 млн долларов.

Уменьшилась и стоимость драгоценных металлов, размещенных на банковских депозитах: на 2,3 млн долларов (до 65 млн долларов).

Таким образом, суммарные валютные депозиты физических и юридических лиц в сентябре приросли на 81 млн долларов — до 11,59 млрд долларов. Однако так как белорусский рубль за месяц немного укрепился, то величина данных депозитов в рублевом эквиваленте снизилась на 39,2 млн рублей и составила на 1 октября 24,039 млрд рублей.

В результате величина широкой денежной массы в РБ за сентябрь М3, включающая рублевую и валютную составляющие, выросла на 624,6 млн рублей, достигнув 45,29 млрд рублей.