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Стало известно, сколько минское «Динамо» тратит на зарплаты хоккеистов

18.10.2019 11:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» тратит на зарплаты хоккеистов 5,78 миллиона долларов, сообщает РБК.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Это десятый показатель среди всех клубов Западной конференции. Меньше «зубров» своим игрокам платят череповецкая «Северсталь» и рижское «Динамо».

Самые большие зарплаты в питерском СКА и московском ЦСКА — более 27 миллионов долларов.

Ранее генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что зарплатная ведомость клуба — самая маленькая в лиге.

В этом сезоне «Динамо» провело в КХЛ 18 матчей, выиграв шесть из них. Это позволяет занимать 10-е место на Западе.

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» тратит на зарплаты хоккеистов 5,78 миллиона долларов, сообщает РБК.
 
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