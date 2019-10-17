Стало известно, сколько минское «Динамо» тратит на зарплаты хоккеистов

Источник материала: Tut.by

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» тратит на зарплаты хоккеистов 5,78 миллиона долларов, сообщает РБК .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Это десятый показатель среди всех клубов Западной конференции. Меньше «зубров» своим игрокам платят череповецкая «Северсталь» и рижское «Динамо».

Самые большие зарплаты в питерском СКА и московском ЦСКА — более 27 миллионов долларов.

Ранее генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что зарплатная ведомость клуба — самая маленькая в лиге .

В этом сезоне «Динамо» провело в КХЛ 18 матчей, выиграв шесть из них. Это позволяет занимать 10-е место на Западе.