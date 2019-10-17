|
В США автопилот Tesla предотвратил наезд на семейство медведей
Источник материала: Tut.by
Водитель самого доступного электрокара компании Tesla — Model 3 — смог избежать аварии с медведями благодаря системе Autopilot. Ролик с записью инцидента был опубликован на
Инцидент произошел в Монтане. По словам водителя, он ехал из Юты и большую часть пути у него был активирован режим Autopilot. Недалеко от национального парка Глейшер на дорогу выбежали медведица с медвежатами, однако технология смогла распознать животных в темноте и остановить машину.
«Система автопилота смогла распознать медведей в темноте на скорости 50 миль в час (около 80 км/ч). Кроме этого, функция Dashcam смогла сделать запись происшествия в хорошем разрешении», — отметил Уиттл.
При этом в Tesla Motors не раз предупреждали, что Autopilot является сугубо вспомогательной функцией. В сообщении компании подчеркивается, что водитель обязан продолжать смотреть на дорогу и держать руки на руле, чтобы сразу же взять управление на себя в случае возникновения опасности.
Недавно компания Tesla
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Система автопилота Tesla смогла распознать медведей в темноте на скорости около 80 км/ч.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)