В США автопилот Tesla предотвратил наезд на семейство медведей

Источник материала: Tut.by

Водитель самого доступного электрокара компании Tesla — Model 3 — смог избежать аварии с медведями благодаря системе Autopilot. Ролик с записью инцидента был опубликован на YouTube-канале владельца электрокара Эндрю Уиттла, пишет Autonews .

Инцидент произошел в Монтане. По словам водителя, он ехал из Юты и большую часть пути у него был активирован режим Autopilot. Недалеко от национального парка Глейшер на дорогу выбежали медведица с медвежатами, однако технология смогла распознать животных в темноте и остановить машину.

«Система автопилота смогла распознать медведей в темноте на скорости 50 миль в час (около 80 км/ч). Кроме этого, функция Dashcam смогла сделать запись происшествия в хорошем разрешении», — отметил Уиттл.

При этом в Tesla Motors не раз предупреждали, что Autopilot является сугубо вспомогательной функцией. В сообщении компании подчеркивается, что водитель обязан продолжать смотреть на дорогу и держать руки на руле, чтобы сразу же взять управление на себя в случае возникновения опасности.

Недавно компания Tesla опубликовала видео с демонстрацией работы новой системы полностью автоматического управления Full Self-Driving (FSD). В нем показано, как электрокар Tesla Model 3 без участия водителя останавливается перед светофорами, меняет полосы движения, совершает обгоны, съезжает с автомагистрали на развязку и возвращается обратно.