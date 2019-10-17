Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера

Источник материала: Tut.by

Основательница музея современного искусства «Гараж», дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на US Weekly.

Впервые пару заметили вместе в конце 2017-го на одной из выставок в Майами. По данным издания, Жукова и Ниархос давно дружили, прежде чем начался их роман.

Как рассказали изданию источники, близкие к паре, свадьба состоялась на прошлой неделе. На церемонии присутствовали только родные и близкие. При этом предложение руки и сердца 34-летний корабельный магнат сделал своей 38-летней возлюбленной еще в начале лета этого года.





Жукова ранее была замужем за одним из богатейших россиян Романом Абрамовичем. В браке родились сын и дочь. Пара разошлась в 2017 году. Для наследника богатейшей семьи Греции Ниархоса брак с Жуковой будет первым.