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Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера

18.10.2019 11:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основательница музея современного искусства «Гараж», дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на US Weekly.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dasha Zhukova (@dasha) 2 Авг 2019 в 8:07 PDT

Впервые пару заметили вместе в конце 2017-го на одной из выставок в Майами. По данным издания, Жукова и Ниархос давно дружили, прежде чем начался их роман.

Как рассказали изданию источники, близкие к паре, свадьба состоялась на прошлой неделе. На церемонии присутствовали только родные и близкие. При этом предложение руки и сердца 34-летний корабельный магнат сделал своей 38-летней возлюбленной еще в начале лета этого года.


Жукова ранее была замужем за одним из богатейших россиян Романом Абрамовичем. В браке родились сын и дочь. Пара разошлась в 2017 году. Для наследника богатейшей семьи Греции Ниархоса брак с Жуковой будет первым.

 
 
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Как рассказали изданию источники, близкие к паре, свадьба состоялась на прошлой неделе.
 
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