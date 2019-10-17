На Пинщине были подведены итоги летней оздоровительной кампании

Источник материала: Пинский Вестник

Этой теме был посвящен выездной республиканский семинар-совещание, который состоялся в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Свитанак» с участием министра образования Беларуси Игоря Карпенко, директора республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского, представителей органов госуправления. Речь шла о том, как государство заботится об отдыхе своих маленьких граждан и что в этом процессе следует изменить к лучшему, а также о том, что необходимо вести поиск новых возможностей в своих регионах.







Как отметил Игорь Васильевич, организация оздоровления должна преследовать воспитательные и образовательные задачи. Занятость детей в летний период - это и поддержка семьи, и обеспечение безопасного времяпрепровождения ребенка. А главное, это немаловажный фактор для его здорового роста. За минувший сезон было оздоровлено более 390 тысяч юных белорусов, что составляет порядка 41,5 % от числа ребят, которым предоставляется такая возможность. За последние годы это самый высокий показатель, констатировал министр. Дальнейшее развитие получат воспитательно-оздоровительные лагеря профильной направленности. Такой подход позволяет сочетать летний отдых с различными видами полезной деятельности: спортом, туризмом, творчеством и даже углубленным изучением любимых школьных предметов. Хорошо зарекомендовали себя палаточные лагеря, создаваемые при стационарных оздоровительных центрах.



Несомненно, выбор в качестве площадки для семинара ДРОЦ «Свитанак» был сделан с целью показать не только его возможности по круглогодичному приему детей, проживающих на загрязненной вследствие аварии на Чернобыльской АЭС территории, но и работу в летний период, создание условий для отдыха и оздоровления и внедрение их новых форм. Здесь развиваются международные связи, налажено сотрудничество с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. По словам директора центра Валентины Бегебы, «Свитанак» принимает около шести тысяч детей, в том числе 800 участников летних лагерных смен.







На Брестчине летнее оздоровление прошло более 34% детей в возрасте от 6 до 17 лет. Область располагает 21 стационарным оздоровительным лагерем, двумя реабилитационно-оздоровительными центрами и ежегодно занимает лидирующие позиции в республике по оздоровлению детей и подростков.



В ходе совещания были рассмотрены вопросы ведения оздоровительной кампании, подготовки педагогических кадров, содержания материальной базы, а также названы наиболее отличившиеся коллективы.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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Пинск претендует получить статус молодежной столицы Беларуси



- Сейчас обсуждается такая возможность, - сообщил на встрече с журналистами министр образования Игорь Карпенко. - Есть и иные желающие. В последнее время особое внимание уделяем городам, в которых по поручению главы государства должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. Пинск в этом плане имеет хорошую развитую образовательную инфраструктуру, в том числе Полесский госуниверситет - мощный инструмент для придания Пинску молодежной столицы и использования его потенциала для проведения запланированных мероприятий.



Игорь Васильевич заверил, что интрига сохранится недолго и молодежная столица следующего года будет объявлена в ближайшее время. Теперь она принадлежит Орше.