ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Пинщине были подведены итоги летней оздоровительной кампании

18.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> Этой теме был посвящен выездной республиканский семинар-совещание, который состоялся в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Свитанак» с участием министра образования Беларуси Игоря Карпенко, директора республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского, представителей органов госуправления. Речь шла о том, как государство заботится об отдыхе своих маленьких граждан и что в этом процессе следует изменить к лучшему, а также о том, что необходимо вести поиск новых возможностей в своих регионах.




Как отметил Игорь Васильевич, организация оздоровления должна преследовать воспитательные и образовательные задачи. Занятость детей в летний период - это и поддержка семьи, и обеспечение безопасного времяпрепровождения ребенка. А главное, это немаловажный фактор для его здорового роста. За минувший сезон было оздоровлено более 390 тысяч юных белорусов, что составляет порядка 41,5 % от числа ребят, которым предоставляется такая возможность. За последние годы это самый высокий показатель, констатировал министр. Дальнейшее развитие получат воспитательно-оздоровительные лагеря профильной направленности. Такой подход позволяет сочетать летний отдых с различными видами полезной деятельности: спортом, туризмом, творчеством и даже углубленным изучением любимых школьных предметов. Хорошо зарекомендовали себя палаточные лагеря, создаваемые при стационарных оздоровительных центрах.

Несомненно, выбор в качестве площадки для семинара ДРОЦ «Свитанак» был сделан с целью показать не только его возможности по круглогодичному приему детей, проживающих на загрязненной вследствие аварии на Чернобыльской АЭС территории, но и работу в летний период, создание условий для отдыха и оздоровления и внедрение их новых форм. Здесь развиваются международные связи, налажено сотрудничество с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. По словам директора центра Валентины Бегебы, «Свитанак» принимает около шести тысяч детей, в том числе 800 участников летних лагерных смен.




На Брестчине летнее оздоровление прошло более 34% детей в возрасте от 6 до 17 лет. Область располагает 21 стационарным оздоровительным лагерем, двумя реабилитационно-оздоровительными центрами и ежегодно занимает лидирующие позиции в республике по оздоровлению детей и подростков. 

В ходе совещания были рассмотрены вопросы ведения оздоровительной кампании, подготовки педагогических кадров, содержания материальной базы, а также названы наиболее отличившиеся коллективы.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
Фото автора


Пинск претендует получить статус молодежной столицы Беларуси

- Сейчас обсуждается такая возможность, - сообщил на встрече с журналистами министр образования Игорь Карпенко. - Есть и иные желающие. В последнее время особое внимание уделяем городам, в которых по поручению главы государства должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. Пинск в этом плане имеет хорошую развитую образовательную инфраструктуру, в том числе Полесский госуниверситет - мощный инструмент для придания Пинску молодежной столицы и использования его потенциала для проведения запланированных мероприятий.

Игорь Васильевич заверил, что интрига сохранится недолго и молодежная столица следующего года будет объявлена в ближайшее время. Теперь она принадлежит Орше.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этой теме был посвящен выездной республиканский семинар-совещание, который состоялся в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Свитанак» с участием...
 
Новости дня
Новости разные
 
Витеблянина судят за экстремизм: опубликовал фото Гитлера и карикатуры на евреев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика