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Белорусы тратят на компьютеры и софт вдвое больше, чем на отдых

18.10.2019 11:14 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белорусы тратят на компьютеры и софт вдвое больше, чем на отдых
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Большая часть продаж (около 85%) пришлась на оптовые схемы. По сравнению с 2017 годом, белорусский рынок техники и софта вырос на 28%, следует из данных Белстата. И такая динамика может сохраниться.

 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Большая часть продаж (около 85%) пришлась на оптовые схемы. По сравнению с 2017 годом, белорусский рынок...
 
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