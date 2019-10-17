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Белорусы тратят на компьютеры и софт вдвое больше, чем на отдых
Источник материала: Myfin
Большая часть продаж (около 85%) пришлась на оптовые схемы. По сравнению с 2017 годом, белорусский рынок техники и софта вырос на 28%, следует из данных Белстата. И такая динамика может сохраниться.
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Большая часть продаж (около 85%) пришлась на оптовые схемы. По сравнению с 2017 годом, белорусский рынок...
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