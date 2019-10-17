Хеллоуин тут ни при чем. Как в Лельчицком районе деревенские зарабатывают на тыквах

Источник материала: Tut.by

В деревне Боровое Лельчицкого района сейчас все от мала до велика на огороде. Убирают самый красивый урожай — тыкву. И дело не в приближающемся Хеллоуине — о нем здесь думать некогда, надо зарабатывать.





Моду на тыкву в этих краях ввели недавно, лет пять назад. Теперь она тут повсюду. С приходом осени в каждом огороде мерцают десятки и сотни оранжевых солнышек разных диаметров.









Во-первых, шутят местные, это красиво.

Во-вторых, полезно для огорода. Говорят, что тыква как бы взрыхляет землю, и урожай картошки в следующем году в месте, где росла бахча, заметно лучше.





Но главная причина, которая побуждает деревенских жителей высаживать тыкву — это возможность на ней заработать. С недавнего времени тыквенные семечки у местных принимают приезжие бизнесмены — по 3,5 рубля за килограмм.

— У кого огороды побольше, на гарбузах могут заработать за сезон и 700, и 800 рублей. Но у меня тут соток шесть — можа, рублей 300 и получу, — рассказывает жительница Борового Мария Нестеровна, выбирая из тыквы семечки.





Впрочем, даже ради 300 рублей потрудиться придется немало. Сначала из тыквы необходимо достать семена, затем как следует просушить их на солнце, если плохая погода, то на печи, которую нужно как следует протопить. И только после этого у тебя примут на вес сухой и чистый урожай.





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