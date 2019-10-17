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На ганцевчанина завели уголовное дело в Столинском РОСК

18.10.2019 11:15 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В дежурную часть Столинского РОВД обратился житель поселка Речица 1981 года рождения. Он рассказал, что его знакомый беспричинно несколько раз нанес ему удары ногой и произвел выстрелы в спину и в лицо.
На место происшествия выехали сотрудники РОВД и следственно-оперативной группы. Личность подозреваемого установили. Им оказался житель Ганцевичей 1995 года рождения. Молодой человек, находясь в компании трех приятелей в микрорайоне «Горынь», из хулиганских побуждений причинил телесные повреждения и произвел из изделия конструктивно схожего с пневматическим оружием более четырех выстрелов в спину и в лицо жителю поселка Речица.
Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь («Особо злостное хулиганство»). Молодой человек задержан.

На ганцевчанина завели уголовное дело в Столинском РОСК

По информации УВД Брестского облисполкома.

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В дежурную часть Столинского РОВД обратился житель поселка Речица 1981 года рождения. Он рассказал, что его знакомый беспричинно несколько раз
 
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