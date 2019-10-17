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Сервис Unishop поможет найти нужный товар по самой выгодной цене

18.10.2019 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сервис Unishop поможет найти нужный товар по самой выгодной цене
АиФ

Подыскивая какой-либо продукт в интернет-магазинах, пользователь часто тратит огромное количество времени. Чтобы сделать правильный выбор, нужно не только изучить характеристики товара, но и условия его продажи на разных сайтах. Однако выгодные предложения зачастую проходят мимо в этом обилии информации. Не пропустить самый интересный вариант можно, если воспользоваться функционалом торговой площадки unishop.by.

Данный ресурс представляет собой агрегатор предложений от множества интернет-магазинов. Теперь за поиском нужного товара не придется идти на разные ресурсы, все необходимое найдется в одном месте и с самыми выгодными условиями продажи. Ассортимент продукции на сайте поражает воображение – от посуды до строительных инструментов и IT‑техники. Свои предложения здесь размещают десятки отечественных онлайн-магазинов как розничной, так и оптовой продажи.

Поиск нужного товара с помощью сервиса занимает считанные минуты. Для этого можно воспользоваться поисковой строкой или каталогом, выбрав нужный пункт из списка. Детализировать поиск можно с помощью фильтров: производитель, цена, характеристики, магазин и т. д. По каждому товару пользователь получит список интернет-точек, которые осуществляют его реализацию, с ценами, условиями доставки, временем работы и другой важной информацией. Покупателю останется только подобрать вариант с самыми выгодными предложениями и сделать заказ, либо заказать обратный звонок.

Чтобы упростить выбор продукции, сервис Unishop предлагает обратить внимание на отзывы потребителей. При желании товары сразу же можно отфильтровать таким образом, чтобы в список попали только те, о которых есть мнения пользователей. Также помочь определиться с выбором могут обзоры продуктов. Если же клиент затрудняется с решением среди нескольких вариантов, то можно добавить их для сравнения. Кроме того, понравившийся товар можно сохранить в избранном, чтобы позднее вернуться к нему и не искать снова среди всего ассортимента.

Таким образом, Unishop – это отличная возможность сэкономить свое время и найти самое выгодное предложение, приложив минимум усилий. Огромный ассортимент интернет-магазинов с широким выбором товаров, реальные отзывы покупателей, простой и удобный функционал, а также максимум полезной информации о товарах делают этот сервис полезным для поклонников онлайн-шоппинга.

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АиФ Подыскивая какой-либо продукт в интернет-магазинах, пользователь часто тратит огромное количество времени....
 
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