В дни школьных осенних каникул Минский зоопарк приглашает на ZOOквест

Источник материала: Аргументы и факты

Минский зоопарк приглашает в дни школьных осенних каникул посетить зоопарк с прохождением увлекательного квеста «Zубастые каникулы». Только с 1 ноября по 9 ноября 2019 года стоимость билета для школьников составит 6 рублей + квест в ПОДАРОК!

Внимание! Квест проводится только для организованных групп по предварительной записи по телефонам: 8017-340-46-20, 8044-765-29-52.

А также каждый день – показательные кормления животных.

Справочно

Минский зоопарк – уникальный музей живой природы. Был открыт 9 августа 1984 года. Коллекция животных насчитывает более 400 видов экзотических животных и редких представителей фауны Беларуси. На естественных заводях Свислочи круглый год обитают водоплавающие птицы, на контактной площадке «Вясковая сядзiба» гуляют домашние овечки и козочки, которых можно погладить. Открыты постоянные экспозиции, работают аттракционы, кафе, катание на лошадях или пони. Посещение зоопарка – прекрасный отдых и общение с природой.