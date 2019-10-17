В Госавтоинспекции назвали основные причины ДТП в зимний период

Источник материала: Вороновская газета





С выпадением первого снега в Беларуси традиционно отмечается всплеск аварийности. Происходят достаточно серьезные дорожно-транспортные происшествия, в которых погибают люди, сообщил во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей.

Зачастую водители не успевают перестроиться к условиям езды в зимний период, продолжают ездить на летних шинах. Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам «переобуть» свои автомобили заранее. «У многих сложилось мнение, что если сделать это позже, можно сэкономить на зимних шинах — они меньше износятся. Но никакой экономии, по сути, нет. Летние шины также изнашиваются. Может быть, несколько десятков лет назад зимние шины и стоили на порядок дороже. Теперь такого нет. Экономия на безопасности — не то, к чему должны прибегать автомобилисты», — отметил Станислав Соловей.

Еще одна распространенная категория ДТП в период, когда температура опускается ниже нуля, — аварии с участием пешеходов. Люди не хотят идти по заснеженным обочинам на загородных трассах, выходят на край проезжей части. А водители часто выбирают максимально допустимую, а не безопасную скорость, чего требуют правила дорожного движения. В результате происходит наезд.

«Также с выпадением осадков наблюдается рост ДТП на пешеходных переходах. Пешеходы не сразу перестраиваются к новым условиям, а ведь должны осознавать, что тормозной путь автомобиля увеличивается в разы. Переходить дорогу нужно только тогда, когда убедился, что автомобиль сможет остановиться», — добавил Станислав Соловей.

Всего за девять месяцев текущего года в стране в ДТП погибли 337 человек, еще 2 тыс. 615 человек получили различные травмы.

https://www.belta.by