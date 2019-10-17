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Вороновский РОЧС завершил проверку противопожарного состояния избирательных участков

18.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вороновский РОЧС завершил проверку противопожарного состояния избирательных участков

Мониторинг проводился с участием корреспондента районной газеты.

Решением Вороновского райисполкома  на территории района образовано 22 участка для голосования.  В основном они размещаются в административных зданиях сельсоветов, центров культуры, сельхозорганизаций, учреждений здравоохранения. В дни досрочного и основного голосования здесь будет находиться много людей, а значит, соблюдение Правил пожарной безопасности должно быть неукоснительным. В случае возникновения пожара вся ответственность ляжет на председателя и членов комиссии. От правильности их действий  зависят их собственные и чьи-то жизнь и здоровье. Прохождение ими инструктажа — обязательно. В течение недели инспекторы РОЧС объехали все объекты. 


Вороновский РОЧС завершил проверку противопожарного состояния избирательных участков
Вороновский РОЧС завершил проверку противопожарного состояния избирательных участков
Вороновский РОЧС завершил проверку противопожарного состояния избирательных участков

Во время посещения участков под пристальным вниманием пожарных были состояние эвакуационных путей, наличие огнетушительных средств, планы эвакуации и соответствие их планировке зданий. Осматривались печи и котельные с агрегатами на твердом топливе.  


Вороновский РОЧС завершил проверку противопожарного состояния избирательных участков
Вороновский РОЧС завершил проверку противопожарного состояния избирательных участков
Вороновский РОЧС завершил проверку противопожарного состояния избирательных участков

Готовность по части противопожарной безопасности проверенных объектов не 100%-я, — пояснил по ходу объезда старший инспектор инспекции надзора и профилактики Вороновского РОЧС Алексей Каменецкий, Были такие замечания, как отсутствие  устройств для открывания без ключа дверей, расположенных на эвакуационных путях, трещины в дымоходе печи, устаревшие планы эвакуации. В 2018 году МЧС была установлена новая их форма, но многие еще не привели в соответствие с требованиями свои планы. Председателям участковых комиссий и руководителям объектов даны рекомендации по выполнению необходимых противопожарных мероприятий. Не сомневаюсь, что на избирательных участках задействованы люди ответственные, и к следующему объезду мы не увидим выявленных недостатков.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 
 
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Мониторинг проводился с участием корреспондента районной газеты. Решением Вороновского райисполкома  на территории района образовано 22 участка для...
 
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