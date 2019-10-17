Вороновский РОЧС завершил проверку противопожарного состояния избирательных участков

Источник материала: Вороновская газета





Мониторинг проводился с участием корреспондента районной газеты.

Решением Вороновского райисполкома на территории района образовано 22 участка для голосования. В основном они размещаются в административных зданиях сельсоветов, центров культуры, сельхозорганизаций, учреждений здравоохранения. В дни досрочного и основного голосования здесь будет находиться много людей, а значит, соблюдение Правил пожарной безопасности должно быть неукоснительным. В случае возникновения пожара вся ответственность ляжет на председателя и членов комиссии. От правильности их действий зависят их собственные и чьи-то жизнь и здоровье. Прохождение ими инструктажа — обязательно. В течение недели инспекторы РОЧС объехали все объекты.















Во время посещения участков под пристальным вниманием пожарных были состояние эвакуационных путей, наличие огнетушительных средств, планы эвакуации и соответствие их планировке зданий. Осматривались печи и котельные с агрегатами на твердом топливе.















— Готовность по части противопожарной безопасности проверенных объектов не 100%-я, — пояснил по ходу объезда старший инспектор инспекции надзора и профилактики Вороновского РОЧС Алексей Каменецкий, — Были такие замечания, как отсутствие устройств для открывания без ключа дверей, расположенных на эвакуационных путях, трещины в дымоходе печи, устаревшие планы эвакуации. В 2018 году МЧС была установлена новая их форма, но многие еще не привели в соответствие с требованиями свои планы. Председателям участковых комиссий и руководителям объектов даны рекомендации по выполнению необходимых противопожарных мероприятий. Не сомневаюсь, что на избирательных участках задействованы люди ответственные, и к следующему объезду мы не увидим выявленных недостатков.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.