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В Слуцке прошли тактико-специальные учения

18.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» подразделения Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели тактико-специального учения по ликвидации чрезвычайной ситуации.

В Слуцке прошли тактико-специальные учения

16.10.2019 проведено тренировочное тактико-специальное учение на территории ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»  на тематику: "Ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на мельничных и комбикормовых предприятиях ". Учения проведены с целью закрепления навыков действий обслуживающего персонала и ДПД в случае возникновения ЧС, взаимодействия администрации объекта с работниками МЧС, правильности организации связи и управления, отработки приемов и способов ликвидации чрезвычайных ситуаций, проверки соблюдения правил техники безопасности при ведении боевых действий.

В Слуцке прошли тактико-специальные учения

В Слуцке прошли тактико-специальные учения

В Слуцке прошли тактико-специальные учения

Согласно тактическому замыслу при технологическом процессе произошло загорание горючих отложений на 2 этаже зерноочистительного отделения. Создалась угроза распространения пожара на ниже и вышерасположенные этажи, а также по галерее в здание мельницы. В результате взрыва пылевоздушной смеси произошло обрушение галереи между элеватором и зданием зерноочистительным отделением. Под завалами оказались 2 человека. Оказались блокированными на выше расположенных этажах 2 человека, один из которых не способен самостоятельно передвигаться из-за полученных травм.

В Слуцке прошли тактико-специальные учения

В Слуцке прошли тактико-специальные учения

При проведении разведки звеном ГДЗС обнаружены пострадавшие, которых эвакуировали на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Со всеми поставленными задачами участники учения справились. По завершении были подведены итоги с оценкой действий личного состава.

Слуцкий РОЧС
SlutskGorod

 

 
 
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На ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» подразделения Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели тактико-специального учения по ликвидации...
 
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