«Великий камень» получил высокую оценку в рейтинге FDi Free Zones of the Year 2019

Источник материала: Ежедневник





Индустриальный парк «Великий камень» высоко отмечен международными экспертами в рейтинге FDi Free Zones of the Year 2019, сообщили в Миноблисполкоме.

"Впервые в истории развития свободных экономических зон Республики Беларусь индустриальный парк "Великий камень" принял участие в рейтинге «FDi Free Zones of the Year 2019», который организует международное издание Financial Times", - говорится в сообщении, пишет interfax.by .

Индустриальный парк "Великий камень" был отмечен международными экспертами в нескольких номинациях:

"Trade Facilitation" - признание парка в качестве зоны, способствующей развитию торговли за счет развитой таможенной инфраструктуры, а также наличие на территории пункта таможенного оформления, что позволяет резидентам осуществлять все таможенные операции в одном месте.

"Expansion" - наличие в "Великом камне" возможностей для расширения действующих производств.

Высокая независимая оценка международных экспертов свидетельствует о наличии уникальных условий ведения бизнеса в Смолевичском районе - там, где расположен индустриальный парк "Великий камень", и позволяет рассматривать его в качестве ключевой точки, объединяющей рынки Европейского и Евразийских экономических союзов.

Рейтинг FDi Free Zones of the Year - ежегодный рейтинг свободных экономических зон, который основывается на показателях об объемах инвестиций, легкости ведения бизнеса и наличия соответствующей инфраструктуры. Данный рейтинг проводится на основе аналитических данных FDi Intelligence и является авторитетным источником по выбору локации инвестирования.