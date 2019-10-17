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Кострома закупит у Беларуси автомобильную технику
18.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская дорожная техника приедет в Кострому. Об этом договорились на заседании рабочей группы по сотрудничеству в Минске, передает в четверг «МИР 24».
«Мы контролируем все процессы, консолидируем те белорусские силы, которые продвигают не только информационные, но и, в первую очередь, – экономические инициативы в данном регионе Российской Федерации», – сказал министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.
Ранее стало известно, что в будущем году
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Делегация из России уже побывала на некоторых промышленных предприятиях республики, были достигнуты конкретные договоренности.
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