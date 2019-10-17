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Кострома закупит у Беларуси автомобильную технику

18.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская дорожная техника приедет в Кострому. Об этом договорились на заседании рабочей группы по сотрудничеству в Минске, передает в четверг «МИР 24».

Делегация из России уже побывала на некоторых промышленных предприятиях республики, были достигнуты конкретные договоренности. Товарооборот Беларуси и Костромской области превышает 50 миллионов долларов в год. И стороны работают над тем, чтобы его увеличить.

«Мы обсудили возможности поставки белорусской техники. Это касается и пассажирского транспорта, дорожной техники, и техники для дорожных предприятий», – заявил заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков. 

«Мы контролируем все процессы, консолидируем те белорусские силы, которые продвигают не только информационные, но и, в первую очередь, – экономические инициативы в данном регионе Российской Федерации», – сказал министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. 

В основном, Кострома закупает в Беларуси автомобили и продукты питания. А Минск привозит из российского региона продукцию деревообработки.

Ранее стало известно, что в будущем году в Беларуси намерены выпустить более 30 тысяч автомобилей. При этом планируется расширить географию экспорта машин. 



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Теги: Минск
 
 
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Делегация из России уже побывала на некоторых промышленных предприятиях республики, были достигнуты конкретные договоренности.
 
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