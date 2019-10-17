Крупный промах: в Клецком районе «зайчатник» подстрелил косулю

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Совсем недавно открылся сезон охоты на зайца. Для большинства охотников это долгожданная возможность выйди в угодья за относительно небольшую плату. Правда, некоторые расценивают ее как шанс задарма разжиться крупной добычей.

Охотника-нарушителя задержали вблизи городской черты Клецка госинспекторы Несвижской МРИ и сотрудники местного охотхозяйства. У мужчины при себе было ружье, путевка на пушную дичь и даже дипломированная гончая. Вот только из зоны, где разрешено охотиться, он давно вышел и перешел на территорию, где охота запрещена. Более того – в запретной зоне охотник подстрелил косулю.





Свидетелем инцидента стал горожанин, гулявший на окраине со своей собакой. Об увиденном мужчина сообщил в охотхозяйство и инспекцию, благодаря чему нарушителя удалось оперативно задержать. К тому моменту охотник уже перетащил тушу в кустарник и вышел осмотреться. На его обуви, одежде и оружии остались следы, похожие на кровь, а также шерсть животного. Вещи задержанного изъяты для проведения экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За добытую в запретном месте косулю нарушителю придется выплатить более 9 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного природе вреда. Кроме того, охотнику грозит серьезное наказание по уголовной статье – от крупного штрафа до лишения свободы, а также конфискация оружия и лишение права на охоту.

Гос. инспектор Несвижской МРИ Потоцкий Максим.