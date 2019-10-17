По расчету и по глупости. За кем были замужем известные женщины в молодости

Источник материала: Аргументы и факты

Многие женщины хотят выйти замуж раз и навсегда, но получается это далеко не у всех. Звездам в этом смысле особенно тяжело, ведь гастроли и работа в ритме нон-стоп не способствуют крепким отношениям. Почему распался первый брак Елены Темниковой, что заставило Елену Воробей отправиться в загс с нелюбимым мужчиной и кто виноват в разводе Валерии с музыкантом Леонидом Ярошевским, рассказывают "АиФ".

Елена Воробей



Елена Воробей: «Ни минуты не могу сидеть на месте!» Подробнее

Историю своего неудачного замужества с актером театра «Буфф» Андреем Кислюком Елена успела поведать не одному журналисту. Пара была вместе десять лет, и все это время Воробей мечтала родить супругу ребенка, однако забеременеть в браке так и не смогла, не помогло даже ЭКО. В итоге Кислюк уехал в Санкт-Петербург, а Елена осталась в столице. Зато другой эпизод из своей биографии, связанный со штампом в паспорте, артистка до недавнего времени вообще не хотела обсуждать. Дело в том, что Андрей — третий супруг Воробей. Имя первого мужа она не раскрывает, ведь с этим человеком ее связывал фиктивный брак. Актриса решилась на такой отчаянный шаг, чтобы поступить в театральный вуз Северной столицы. Девушке из Бреста очень нужен был избранник с ленинградской пропиской. Она нашла его с помощью игры в кости среди компании друзей. Именно кубики показали, кто поведет ее под венец. Расписались молодые в родном городе невесты, а чтобы все сделали максимально быстро, Елене пришлось пойти еще на одну хитрость. Она принесла в загс справку о беременности, которой, естественно, не было. Штамп в паспорте обошелся Воробей недорого. С новоиспеченным мужем она сошлась на чисто символической плате — три литра самогона.

Кстати, второй брак у Елены по странной случайности тоже был по расчету. Чтобы купить комнату в коммуналке, где она собиралась жить вместе с Андреем Кислюком, Воробей вышла замуж за хозяина недвижимости, который с легкостью прописал супругу и провернул сделку купли-продажи. Удивительно, что актера этот поступок возлюбленной нисколько не смутил.

Валерия





Много лет тому назад вся страна обсуждала сначала развод Валерии с Александром Шульгиным, которого артистка обвиняла в рукоприкладстве и жестоком обращении, а потом союз певицы с продюсером Иосифом Пригожиным. Естественно, во всей этой шумихе затерялся первый супруг Валерии — Леонид Ярошевский. А ведь, если верить словам музыканта, именно он разглядел в начинающей певице будущую звезду. В 1985 году молодой человек искал солистку для своего квартета и нашел ее в лице тогда еще никому не известной Аллы Перфиловой. Он помог девушке переехать из Аткарска сначала в Саратов, а потом и в Москву. В столицу творческий тандем перебрался уже в статусе мужа и жены. Работая несколько лет бок о бок, Алла и Леонид из коллег превратились в супругов. Но семейное счастье в этой паре длилось ровно до тех пор, пока на пути не возник Александр Шульгин. Он познакомился с артисткой во время ее выступления в одном из столичных баров и стал причиной развода певицы с Ярошевским. Именно такую версию озвучивает сам музыкант. Валерия же утверждает, что роман с продюсером начался после того, как в отношениях с мужем была поставлена жирная точка.

Леонид тяжело переживал расставание с певицей, поэтому как только появилась возможность уехать в Европу, он ею воспользовался и остался там жить.

Елена Темникова



Почему Елена Темникова скрывает мужа? Подробнее

О певице Елене Темниковой страна узнала благодаря «Фабрике звезд», но сегодня мало кто помнит, что еще одним участником этого же проекта был Алексей Семенов. Покорить страну и жюри своими вокальными данными молодому человеку тогда не удалось, зато удалось покорить харизмой сердце юной Лены. Они познакомились еще во время кастингов, продолжили дружить на самом проекте, где частенько делились друг с другом подробностями своей личной жизни (у каждого она тогда была своя), но уже после «Фабрики», именно на гастролях Темникова и Семенов стали встречаться. Через год отношений влюбленные поженились. Все произошло спонтанно: молодожены явились в загс в джинсах и белых майках в окружении бывших «фабрикантов», даже ресторан никто не забронировал, поэтому пришлось немного поколесить по столице, прежде чем нашлось место для небольшого банкета. На следующий день после регистрации Алексей на несколько месяцев отправился в Киев по работе. Первое время Темникова приезжала к мужу, а потом полностью сфокусировалась на карьере. И хотя официально брак длился 6 лет, последние четыре года супруги не жили вместе. Семенов не спешил разводиться. Он согласился официально расстаться с певицей, только когда встретил новую любовь — телеведущую Аллу Тулинскую, родившую ему ребенка.

Лариса Долина

Анатолий Миончинский является не только первым мужем певицы, но и отцом ее единственной дочери Ангелины. Ради Долиной он оставил свою первую супругу в непростой для семьи момент — у музыканта тогда умер его 8-летний сын. Однако и брак с артисткой продлился всего десять лет. В интервью певица рассказывала, что ушла от мужа неслучайно, всему виной его пагубная привычка: «У него было серьезное пристрастие к алкоголю. Я просто взяла ребенка в охапку и в один прекрасный день объявила, что ухожу, вот и все», — рассказывала Лариса. Хотя новая супруга музыканта Алина опровергла слова своей предшественницы, когда появилась в программе «Пусть говорят»: «Мы 15 лет живем вместе. Я не буду лукавить: раза три, ну четыре, может быть, я видела Анатолия пьяным», — уверяла женщина. Правда, на эфир супруги пришли не только для того, чтобы опровергнуть мифы вокруг развода Долиной и Миончинского, а для того, чтобы восстановить отношения последнего с дочерью. Якобы певица запретила Ангелине общаться с отцом, и тот даже не знаком с собственной внучкой Александрой, родившейся в 2011 году. «Твой папа по-прежнему любит тебя, помнит, и, к сожалению, приходится только ждать, ждать, ждать», — обращался Анатолий к дочери с экрана телевизора. Также мужчина рассказал, что серьезно болен: в 2008 году ему дали инвалидность из-за проблем с ногами. С того эфира прошло уже много времени. Наладил ли Миончинский контакт с Ангелиной — неизвестно, однако с Долиной он абсолютно точно не общается уже не один десяток лет.