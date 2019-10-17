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Помощь рядом

18.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

На территории Дзержинщины продолжается республиканская акция «Молодежь за безопасность», в рамках которой активисты Белоруской молодежной общественной организации спасателей-пожарных совместно с работниками Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям подтверждают, что помощь рядом.

Активисты БМООСП с нетерпением ждали запланированную встречу. И, оказалось, не зря! Так как оказать помощь нуждающимся – доброе дело.

Уборка мусора, перенос тяжелых строительных материалов, и в целом уборка внешней территории – это работа оказалась быстрой в исполнении. Пока активисты трудились в огороде, инспектор пропаганды смогла побеседовать с одинокопроживающей женщиной, узнать что беспокоит и какая помощь необходима еще.

В завершении встречи школьники услышали слова благодарности и теплые пожелания, это и была лучшая награда за оказанную помощь.





 
 
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На территории Дзержинщины продолжается республиканская акция «Молодежь за безопасность», в рамках которой активисты Белоруской молодежной...
 
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