Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар подешевел до минимума за 79 дней. Биткойн -55.24.

Курс доллара опустился ещё на 0,0010 BYN до 2,0390 BYN/USD. Курс американской валюты снижается уже четвёртый день, и сейчас его значение опустилось до минимума с конца июля 2019 года.

Курс евро вырос на 0,0044 BYN до 2,2657 BYN/EUR.

Курс российского рубля снизился всего на 0,0005 рубля до 3,1880 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 7933.62$ (-55.24);

Bitcоin Cash/ВСС – 214.44$ (-1.4);

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