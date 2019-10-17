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Курсы валют и криптовалют на сегодня

18.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар подешевел до минимума за 79 дней. Биткойн -55.24.

Курс доллара опустился ещё на 0,0010 BYN до 2,0390 BYN/USD. Курс американской валюты снижается уже четвёртый день, и сейчас его значение опустилось до минимума с конца июля 2019 года.

Курс евро вырос на 0,0044 BYN до 2,2657 BYN/EUR.

Курс российского рубля снизился всего на 0,0005 рубля до 3,1880 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 7933.62$ (-55.24);

Bitcоin Cash/ВСС – 214.44$ (-1.4);

Litecoin − 53.27$ (+0.98);

Еthеreum − 173.58$ (-1.06);

ZCаsh − 35.99$ (-0.31);

DigitalCash − 67.98$ (+0.13);

Monero − 58.22$ (+1.1).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар подешевел до минимума за 79 дней. Биткойн -55.24.
 
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