Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар подешевел до минимума за 79 дней. Биткойн -55.24.
Курс доллара опустился ещё на 0,0010 BYN до 2,0390 BYN/USD. Курс американской валюты снижается уже четвёртый день, и сейчас его значение опустилось до минимума с конца июля 2019 года.
Курс евро вырос на 0,0044 BYN до 2,2657 BYN/EUR.
Курс российского рубля снизился всего на 0,0005 рубля до 3,1880 BYN/100 RUB.
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