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Регистрация кандидатов в депутаты завершена: на одно кресло 5 человек

18.10.2019 12:16 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Регистрация кандидатов в депутаты в Беларуси завершена, всего зарегистрировано 558 кандидатов. на одно депутатское кресло претендует 5 человек.

Об этом сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина в ходе Международной конференции «Институт выборов как механизм легитимации публичной власти» 18 октября, передает БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, в Палату представителей избирается 110 депутатов по мажоритарной системе. Кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва выдвигалось 703 человека.

Все зарегистрированные кандидаты по областям и Минску смогут выступить со своими программами на телеканале «Беларусь 3», а по Минской области – на СТВ.

Выступления по ТВ и радио пройдут с 21 октября по 6 ноября (по рабочим дням). Продолжительность выступлений – не более пяти минут. На ТВ они будут транслироваться с 19.00 до 20.40. эфир всем участникам политической гонки предоставляется бесплатно и подчеркнули, что использование в выступлениях аудио- и видеоматериалов не допускается.

По радио речи кандидатов будут транслироваться с 7.00 до 8.00 – для Минска «Радио-Минск», для Минской области – на «Минской волне».

Публикация предвыборных программ разрешена в государственных республиканских газетах («Звязда», «Рэспубліка») или областных – но только в одном издании.

Как сообщалось ранее, в Палату представителей избирается 110 депутатов по мажоритарной системе. Кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва выдвигалось 703 человека.

Голосование на выборах в Палату представителей пройдет 17 ноября. В четверг, 17 октября стало известно, что представители демократических сил Анна Канопацкая и Елена Анисим не зарегистрированы в кандидаты, как и другие оппозиционеры. «Мисс Беларусь-2018» Марию Василевич ЦИК зарегистрировала.

Напомним, принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Лукашенко потребовал от чиновников слушать людей и провести предстоящие президентские и парламентские выборы так, чтобы они не стали потрясением.

 
Теги: Минск
 
 
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Регистрация кандидатов в депутаты в Беларуси завершена, всего зарегистрировано 558 кандидатов. на одно депутатское кресло претендует 5 человек.
 
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