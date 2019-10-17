Регистрация кандидатов в депутаты завершена: на одно кресло 5 человек

Регистрация кандидатов в депутаты в Беларуси завершена, всего зарегистрировано 558 кандидатов. на одно депутатское кресло претендует 5 человек.

Об этом сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина в ходе Международной конференции «Институт выборов как механизм легитимации публичной власти» 18 октября, передает БЕЛТА .

Как сообщалось ранее, в Палату представителей избирается 110 депутатов по мажоритарной системе. Кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва выдвигалось 703 человека.

Все зарегистрированные кандидаты по областям и Минску смогут выступить со своими программами на телеканале «Беларусь 3» , а по Минской области – на СТВ .

Выступления по ТВ и радио пройдут с 21 октября по 6 ноября (по рабочим дням). Продолжительность выступлений – не более пяти минут. На ТВ они будут транслироваться с 19.00 до 20.40. эфир всем участникам политической гонки предоставляется бесплатно и подчеркнули, что использование в выступлениях аудио- и видеоматериалов не допускается.

По радио речи кандидатов будут транслироваться с 7.00 до 8.00 – для Минска «Радио-Минск», для Минской области – на «Минской волне».

Публикация предвыборных программ разрешена в государственных республиканских газетах («Звязда», «Рэспубліка») или областных – но только в одном издании.

Как сообщалось ранее, в Палату представителей избирается 110 депутатов по мажоритарной системе. Кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва выдвигалось 703 человека.

Голосование на выборах в Палату представителей пройдет 17 ноября . В четверг, 17 октября стало известно, что представители демократических сил Анна Канопацкая и Елена Анисим не зарегистрированы в кандидаты, как и другие оппозиционеры. «Мисс Беларусь-2018» Марию Василевич ЦИК зарегистрировала.