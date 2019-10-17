|
Трамп заявил, что связи США и Италии уходят «во времена Древнего Рима». Это стало поводом для шуток
Источник материала: Tut.by
На встрече c премьер-министром Италии Серджо Маттареллой Дональд Трамп недавно заявил, что связи между США и Италией уходят корнями «во времена Древнего Рима». Это высказывание
«США и Италию объединяет культурное и политическое наследие, насчитывающее тысячи лет со времен Древнего Рима», —
Это стало поводом для шуток. Некоторые пользователи решили провести ликбез и в комментариях к посту напомнили президенту, что Соединенные Штаты образованы в 1776 году, а Древний Рим существовал в V веке нашей эры. «Скучаю по президенту, который понимает в истории», —
Многие начали представлять Трампа в образе одного из правителей Древнего Рима:
Не меньше удивление вызвало лицо переводчицы за спиной Трампа:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)