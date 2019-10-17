Трамп заявил, что связи США и Италии уходят «во времена Древнего Рима». Это стало поводом для шуток

Источник материала: Tut.by

На встрече c премьер-министром Италии Серджо Маттареллой Дональд Трамп недавно заявил, что связи между США и Италией уходят корнями «во времена Древнего Рима». Это высказывание дублируется в Twitter-аккаунте Белого дома, что послужило поводом для шуток от пользователей соцсетей.

«США и Италию объединяет культурное и политическое наследие, насчитывающее тысячи лет со времен Древнего Рима», — приводит заявление Трампа РБК.

Это стало поводом для шуток. Некоторые пользователи решили провести ликбез и в комментариях к посту напомнили президенту, что Соединенные Штаты образованы в 1776 году, а Древний Рим существовал в V веке нашей эры. «Скучаю по президенту, который понимает в истории», — написал пользователь.

Многие начали представлять Трампа в образе одного из правителей Древнего Рима:

«Фулофшитикус» (видимо, от английского full of shit)

Не меньше удивление вызвало лицо переводчицы за спиной Трампа: