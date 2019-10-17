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Егор Герасимов в напряженной борьбе уступил теннисисту Андрею Рублеву в «Кубке Кремля»

18.10.2019 12:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Егор Герасимов покидает одиночный разряд теннисного турнира «Кубка Кремля»,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/8 финала белорус в напряженной борьбе уступил россиянину Андрею Рублеву.

Егор Герасимов в напряженной борьбе уступил теннисисту Андрею Рублеву в «Кубке Кремля»

Спортсмены обменялись победами в первых двух партиях, но в третьем сете сил у Герасимова не хватило. Егор уступает – 6:7, 7:6 и 2:6. Матч продолжался 2 часа и 19 минут.

Егор Герасимов в напряженной борьбе уступил теннисисту Андрею Рублеву в «Кубке Кремля»

Люди в материале: Егор Герасимов, Андрей Рублев
 
 
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Новости Беларуси. Егор Герасимов покидает одиночный разряд теннисного турнира «Кубка Кремля»,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/8 финала белорус в...
 
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