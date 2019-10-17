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Россия готова отказаться от пластиковых пакетов

18.10.2019 12:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В России могут полностью запретить использование пластиковых пакетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законопроект, подразумевающий постепенное сокращение производства целлофановой тары для магазинов вплоть до её полного запрета, уже готовит Роспотребнадзор.

Россия готова отказаться от пластиковых пакетов

Также ведомство планирует внести изменения в закон об отходах производства. Предложения в ближайшее время будут направлены на согласование в другие ведомства.

Россия готова отказаться от пластиковых пакетов

По мнению Минприроды России, эта инициатива позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду.

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Новости России. В России могут полностью запретить использование пластиковых пакетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законопроект,...
 
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