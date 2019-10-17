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Россия готова отказаться от пластиковых пакетов
Источник материала: СТВ
Новости России. В России могут полностью запретить использование пластиковых пакетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законопроект, подразумевающий постепенное сокращение производства целлофановой тары для магазинов вплоть до её полного запрета, уже готовит Роспотребнадзор.
Также ведомство планирует внести изменения в закон об отходах производства. Предложения в ближайшее время будут направлены на согласование в другие ведомства.
По мнению Минприроды России, эта инициатива позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду.
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Новости России. В России могут полностью запретить использование пластиковых пакетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законопроект,...
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