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В Японии амнистируют 500 тысяч осужденных

18.10.2019 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Японии помилуют более 500 тысяч осужденных в преддверии восхождения на престол нового императора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Японии амнистируют 500 тысяч осужденных

Амнистия будет включать в себя восстановление в правах тех, кто более трех лет назад получил штраф за легкие нарушения и оплатил его. Большинство японцев, которые попадут под массовую амнистию, имеет судимость в связи с дорожными авариями, и чуть больше 3% помилованных получили наказание за насилие.

В Японии амнистируют 500 тысяч осужденных

Торжественная церемония представления нового императора Нарухито японским подданным и иностранным гостям состоится 22 октября. Фактически Нарухито уже занял свое место на престоле 1 мая 2019 года. Но де-юре его статус подтвердится после соответствующих церемоний, которые запланированы на ноябрь.

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Новости Японии. В Японии помилуют более 500 тысяч осужденных в преддверии восхождения на престол нового императора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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