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Была доведена до слёз увиденным. Пассажирка такси обнаружила в машине нечто отвратительное

18.10.2019 11:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Женщина хотела с комфортом добраться из одного места в другое с помощью такси, попутно перекусив в автомобиле, но была неприятно удивлена увиденным в машине. 

Как сообщает The Straits Times, 15 октября 31-летняя менеджер по продажам Танг Ру Тинг направлялась в Народный парковый комплекс Сингапура. Сев в такси, женщина достала из сумки готовый обед и приготовилась перекусить, когда внезапно увидела таракана. 

Первое насекомое находилось на полу. Танг была готова продолжить поездку, но вскоре обнаружила ещё шесть тараканов, в том числе на её сиденье. Ру Тинг расплакалась и попросила остановить машину, сказав водителю о насекомых. Мужчина предположил, что они могли появиться из-за дождя. 

Покинув транспортное средство, женщина передала видеозапись, на которой видны бегающие по автомобилю тараканы, журналистам. Узнав об инциденте, компания, которой принадлежит такси, пообещала разобраться в произошедшем. 

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Женщина хотела с комфортом добраться из одного места в другое с помощью такси, попутно перекусив в автомобиле, но была неприятно удивлена увиденным в машине.  Как...
 
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