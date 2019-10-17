|
Была доведена до слёз увиденным. Пассажирка такси обнаружила в машине нечто отвратительное
Источник материала: СТВ
Женщина хотела с комфортом добраться из одного места в другое с помощью такси, попутно перекусив в автомобиле, но была неприятно удивлена увиденным в машине.
Как
Первое насекомое находилось на полу. Танг была готова продолжить поездку, но вскоре обнаружила ещё шесть тараканов, в том числе на её сиденье. Ру Тинг расплакалась и попросила остановить машину, сказав водителю о насекомых. Мужчина предположил, что они могли появиться из-за дождя.
Покинув транспортное средство, женщина передала видеозапись, на которой видны бегающие по автомобилю тараканы, журналистам. Узнав об инциденте, компания, которой принадлежит такси, пообещала разобраться в произошедшем.
Несколькими месяцами ранее мы рассказывали о медведе, который дал пощёчину человеку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина хотела с комфортом добраться из одного места в другое с помощью такси, попутно перекусив в автомобиле, но была неприятно удивлена увиденным в машине. Как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)