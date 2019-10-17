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В США и Канаде ураган привёл к тотальному блэкауту

18.10.2019 11:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Более полумиллиона человек остались без электроснабжения на северо-востоке США из-за ураганного ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его скорость достигала 40 метров в секунду.

В США и Канаде ураган привёл к тотальному блэкауту

Упавшие деревья перекрыли дороги. Администрации аэропортов пришлось отменить 75 авиарейсов. В городе Даксбери закрыли школы.

В США и Канаде ураган привёл к тотальному блэкауту

Ураган привел к масштабному блэкауту и на востоке Канады. Пострадали 116 тысяч домов. В регионе за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Многие дороги затоплены, движение по ним невозможно.

В США и Канаде ураган привёл к тотальному блэкауту

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Новости США. Более полумиллиона человек остались без электроснабжения на северо-востоке США из-за ураганного ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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