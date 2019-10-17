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В Чаусах мужчина с ножом напал на своих знакомых

18.10.2019 11:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 17 октября в Чаусах в ходе конфликта один из мужчин ударил другого ножом. 

Как сообщает Следственный комитет, инцидент произошёл в частном доме. Женщина и двое мужчин вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент вспыхнула ссора, в результате чего 65–летний местный житель нанёс ножевое ранение 41-летнему мужчине. 

После прибытия правоохранители, нападавший продолжал вести себя агрессивно и не реагировал на просьбы убрать режущий инструмент. Когда гражданин приставил нож к женщине, милиционер выстрелил подозреваемому в ногу. 

В Чаусах мужчина с ножом напал на своих знакомых
Фото: Следственный комитет

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». 

Орудие преступления изъято, свидетели допрошены. Фигурант и потерпевший доставлены в медучреждение. Расследование продолжается. 

На неделе в Молодечно один из мужчин нанёс другому два удара ножом.

Конфликт возник из-за ревности – здесь подробности

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Новости Беларуси. Днём 17 октября в Чаусах в ходе конфликта один из мужчин ударил другого ножом.  Как сообщает Следственный комитет, инцидент произошёл в частном...
 
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