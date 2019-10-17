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В Чаусах мужчина с ножом напал на своих знакомых
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 17 октября в Чаусах в ходе конфликта один из мужчин ударил другого ножом.
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После прибытия правоохранители, нападавший продолжал вести себя агрессивно и не реагировал на просьбы убрать режущий инструмент. Когда гражданин приставил нож к женщине, милиционер выстрелил подозреваемому в ногу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».
Орудие преступления изъято, свидетели допрошены. Фигурант и потерпевший доставлены в медучреждение. Расследование продолжается.
На неделе в Молодечно один из мужчин нанёс другому два удара ножом.
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Новости Беларуси. Днём 17 октября в Чаусах в ходе конфликта один из мужчин ударил другого ножом. Как сообщает Следственный комитет, инцидент произошёл в частном...
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