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Соцсети смеются над «беларуской», которая плывёт по полю за мешок картошки
Источник материала: KYKY>
Сегодня, начиная с семи утра, беларуский Twitter «сломался». В профиле
На снимках пловчиха в розовом купальнике, защитных очках, шапочке и победоносных надувных нарукавниках ныряет со стремянки в поле. Девушка виртуозно (как
Интересно, что мем вообще-то не новый, но такой смысл обрел, как ни странно, впервые. О самой пловчихе информации найти не удалось — нельзя ни доказать, ни опровергнуть ее беларуское происхождение. Но кое-что выяснить все-таки получилось.
Например, фотографии заплыва ради картошки были популярны еще в прошлом году. Они вирусились иностранцами — зарубежный Twitter и Facebook никак не связывал сюжет с Беларусью, зато четко ассоциировал его с мексиканским озером Тескоко (это озеро, от которого «страдает» город Мехико: он испытывает на себе последствия пыльных бурь, чей источник — высушенная часть озера):
Как реагируют соцсети прямо сейчас
Русскоязычных пользователей (беларусы среди них) не сильно интересуют проблемы Тескоко — они заняты совсем другими вещами:
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