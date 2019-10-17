Соцсети смеются над «беларуской», которая плывёт по полю за мешок картошки

Источник материала: KYKY

Сегодня, начиная с семи утра, беларуский Twitter «сломался». В профиле @miner24RUS опубликовали фотосесиию с подводкой «Беларусы, конечно, поехавший народ», состоящую всего из четырех кадров, но за пару часов твит набрал почти 200 репостов и 800 лайков. А прикрепленным файлам удалось отвлечь внимание зрителей от весьма неоднозначной подписи.

На снимках пловчиха в розовом купальнике, защитных очках, шапочке и победоносных надувных нарукавниках ныряет со стремянки в поле. Девушка виртуозно (как заметили в комментариях, даже правильно занося локоть) добирается до финиша и оказывается на пьедестале с призовым мешком картошки — первое (и единственное) место. Нет никаких сомнений: именно эта стереотипная деталь заставила юзеров прийти к выводу, что атмосфера агроспорта на фотокарточках на самом деле о нашей стране. Просто вгляните:

Интересно, что мем вообще-то не новый, но такой смысл обрел, как ни странно, впервые. О самой пловчихе информации найти не удалось — нельзя ни доказать, ни опровергнуть ее беларуское происхождение. Но кое-что выяснить все-таки получилось.

Например, фотографии заплыва ради картошки были популярны еще в прошлом году. Они вирусились иностранцами — зарубежный Twitter и Facebook никак не связывал сюжет с Беларусью, зато четко ассоциировал его с мексиканским озером Тескоко (это озеро, от которого «страдает» город Мехико: он испытывает на себе последствия пыльных бурь, чей источник — высушенная часть озера):

Ya esta la gente nadando en el Lago de Texcoco.



Ex Gobierno Federal pic.twitter.com/aJLb4uqMVD — Enrique Peña Nieto FAKE (@EPN_GOBFED) April 19, 2019

Hoy fui a nadar ahí pic.twitter.com/qDoOu62slz — Denisse Basarelli (@DenisseBasarell) April 23, 2019

Как реагируют соцсети прямо сейчас

Русскоязычных пользователей (беларусы среди них) не сильно интересуют проблемы Тескоко — они заняты совсем другими вещами: