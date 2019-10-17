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Самолет с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом попал в сложную ситуацию в небе над Пакистаном
Источник материала: Tut.by
Поездку герцога и герцогини Кембриджских в Пакистан уже называют самым сложным туром пары на сегодняшний день. Изначально пришлось нелегко с логистикой и обеспечением безопасности. А вчера стало известно, что проблем добавили и непредвиденные обстоятельства в полете,
Вчера 37-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Лахоре, откуда должны были вернуться в Исламабад. Во время полета обратно самолет с представителями британской королевской семьи и журналистами попал в сильную грозу. Вместо запланированных 25 минут борт находился в воздухе два часа.
По сообщению СМИ, командир корабля пытался посадить его в двух разных аэропортах, и ему пришлось повернуть самолет обратно в Лахор.
После успешного приземления принц Уильям попытался успокоить представителей СМИ, пошутив, что это он управлял самолетом (несколько лет назад принц был пилотом медицинской авиации).
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Вместо запланированных 25 минут борт находился в воздухе два часа.
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