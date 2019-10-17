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Украинцы показали, чем собираются контролировать космос

18.10.2019 12:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинское госпредприятие «Завод Арсенал» на выставке «Оружие и безопасность — 2019» впервые показало новую радиолокационную станцию мониторинга космического пространства «Збруч». Об этом сообщает сайт Defense Express.

Станция нужна, чтобы выявлять объекты на орбите Земли — это могут быть спутники или космический мусор. Своевременное обнаружение помогает рассчитывать траекторию падения обломков, которые представляют угрозу для важных объектов инфраструктуры — таких как атомные станции, нефте- и газохранилища или населенные пункты.

По словам гендиректора «Арсенала» Игоря Волощука, станция полностью цифровая, построена на твердотельных элементах и способна измерять радиальную скорость объектов. Обнаруживать их «Збруч» способен на расстоянии 650−700 километров. Особенностью «Збруча», заявляют создатели, является возможность «положить» его горизонтально и изучать пространство прямо над станцией. Игорь Волощук заявил, что в мире немного подобных РЛС, способных на такое

Разработка уже используется новой астрономической обсерваторией Национального центра управления и испытания космических средств в Киевской области.

 
 
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Новая станция космического слежения позволяет «видеть» на 650−700 километров вверх.
 
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