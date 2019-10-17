Не превратится ли перепись в допрос?

Правовая основа

Перепись населения проводится во всех странах. Понятно, что властям хотелось бы побольше узнать о своих гражданах: кто они по полу, возрасту, национальности, вере, где они проживают, чем занимаются, на каком языке разговаривают...





Предыдущая перепись в Беларуси была в 2009 году. Тогда оказалось, что население страны составило 9503 тысячи человек. Из них: белорусов — 7957 тысяч , русских — 765 тысяч, поляков — 294 тысячи, украинцев — 158 тысяч, евреев — 12,9 тысячи человек. Выяснилось, что большинство населения (7 млн) живет в городах, из них в Минске — 1,836 тысячи человек.





Правовой основой для переписи населения в Беларуси служит Закон от 13 июля 2006 года «О переписи населения» (в редакции закона от 13 июня 2016 года).





В нем перепись определяется как «систематическое сплошное государственное наблюдение, при проведении которого осуществляется сбор персональных данных на установленную дату в целях формирования и распространения итоговых данных, характеризующих демографическое и социально-экономическое положение населения Республики Беларусь».





Далее уточняется, что перепись необходима «…для разработки государственных прогнозов и программ социально-экономического развития Республики Беларусь, текущих расчетов и прогнозирования численности и состава населения, изучения размещения и использования трудовых ресурсов и осуществления научных исследований».





Обращаю внимание читателей на то, что перепись — это, по своей сути, «государственное наблюдение» (как бы срез состава населения). Через сбор персональных данных государство получает информацию о демографическом и социально-экономическом состоянии общества. Такая информация необходима для разработки прогнозов и программ социально-экономического развития страны.





Чем интересуются?





Перечень вопросов, подлежащих выяснению при переписи населения, был определен постановлением правительства от 28 июня 2018 года №505.





В списке — 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, разговорном языке, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, о жилищных условиях, хозяйственной деятельности.





Зачем такой длинный и подробный список вопросов, напоминающий допрос? Не являются ли некоторые вопросы формой вторжения в сферу личных и семейных прав граждан? Насколько поставленные вопросы соответствуют целям проведения переписи?









Остановимся лишь на двух вопросах. Первый из них: «Укажите источники средств к существованию, имеющиеся в 2019 году?». Предлагается выбрать один или несколько вариантов ответов, в том числе: работа по найму; самозанятость; работа в личном подсобном хозяйстве; производство товаров для собственного использования; пенсия; стипендия; пособие по безработице; иные виды пособия и помощи; доход от сдачи в аренду; прочие источники.





При ответе следует учитывать, что выше в анкете будут указаны фамилия и адрес респондента. Кроме того, в распоряжении государственных органов имеется персональная база данных на всех граждан страны, где отражены кое-какие данные о доходах автора анкеты. Их можно сопоставить, а при необходимости дать «наводку» налоговым или иным органам в отношении гражданина.





Другой из вопросов: «Была ли у Вас с 27 сентября 2019 года по 3 октября 2019 года оплачиваемая работа, занятие, приносящее доход, или работа без оплаты труда у родственников?»





Предлагается два варианта ответа: «да» или «временно не работал (а) по причине болезни, отпуска, производства работ вахтовым методом или иного специфического характера работы».





Как ответить? Если работал, то «да». А если временно не работал(а)? Тогда надо признаться, в силу каких причин. Может быть, работал за границей, а налогов родному государству не платил? Если ответить честно или не ответить вовсе, то компетентные органы могут заинтересоваться источниками доходов к существованию.





В частности, могут предложить заполнить налоговую декларацию, включить в базу «тунеядцев».





Интерес контролирующих органов может вызвать и ответ на вопрос о земельных участках, которые находились (находятся) в пользовании домохозяйства в 2019 году. Здесь респондентам надо признаться о количестве соток или гектаров, о посевных площадях, о плодово-ягодных насаждениях, а также о количестве скота, птицы и даже пчелосемей.





Позднее занесенные в анкету данные можно проверить и, возможно, сделать какие-то выводы по результатам проверки.









Можно ли не отвечать?

Формально ответственным за проведение переписи населения является Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) и территориальные органы госстатистики.





Однако данное мероприятие обеспечивается «силовой» составляющей. Как сообщается на сайте МВД Республики Беларусь, работники милиции будут сопровождать переписчиков при посещении «неблагополучных адресов».





Это следует понимать таким образом, что милиция будет в полной готовности и по первой же просьбе «придет на помощь». Переписчики при оскорбительных выпадах респондентов или отказе впустить их в квартиру могут вызвать участкового милиционера. Тот будет знать, что делать.





Значит, рано или поздно придется впустить непрошеных гостей и побеседовать по вопросам анкеты.





Едва ли станет спасением отказ отвечать на «неудобные» вопросы под тем предлогом, что гражданин не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников (ст.27 Конституции).





В таком случае переписчик может сделать отметку в анкете и перейти к следующим вопросам. Позднее история с отказом может получить продолжение. В частности, налоговая инспекция по месту жительства может прислать принципиальному респонденту «письмо счастья» (требование предоставить декларацию о доходах и имуществе).





Как видим, не мытьем, так катаньем всех респондентов, в том числе отсутствующих по месту жительства, перепишут и наведут в отношении их справки. Предметом особой заинтересованности станут лица, находящиеся за границей, не работающие, ведущие так называемый асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртным, склонные к совершению преступлений.









На основании изложенного можно сделать несколько выводов.





Во-первых, по результатам переписи власти могут составить более полное досье на подконтрольное им население и каждого отдельного гражданина. Во-вторых, такой объемный список вопросов анкеты выходит за рамки декларируемых целей переписи населения. В-третьих, некоторые вопросы анкеты являются некорректными и могут нарушать право граждан на защиту личной и семейной тайны.





Лично я ответил на вопросы анкеты через интернет с тем, чтобы не вступать в диалог с переписчиками, которые пойдут по домам с 21 октября.





онлайн Кстати, сегодня последний день, когда еще можно ответить







