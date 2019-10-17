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Дом Короткевича в Орше: известный художник предложил помощь

18.10.2019 12:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В интернете продолжается обсуждение дальнейшего будущего дома в котором некоторое время жил Владимир Короткевич. Не так давно про Дом Короткевича высказалась писательница и создательница некоторых музейных экспозиций Полина Степаненко. В эфире Радио "Рация" она рассказала своё видение каким могла бы быть экспозиция в новом музее.

На тему экспозиции в эфире того же радио высказался и известный художник Игорь Куржалов. Игорь Куржалов автор художественного решения музейной экспозиции сегодняшнего музея Короткевича, автор экспозиции Музея Симеона Полоцкого и музея беларусского книгопечатания в Полоцке, Государственного музея театра и музыки, музея истории и культуры Новополоцка и отдельных экспозиций для музеев в Мирском замке, Поставах, Витебске и многого другого. Сейчас художник работает над экспозицией музея в Дубровно. В интервью Радио Рация художник заявил, что концепцию для дома Короткевича он мог бы сделать, даже, бесплатно, если бы было согласие хозяина.


Дом Короткевича на улице Короткевича выкупил бизнесмен Андрей Балабин, но видно, что дальше никто не понимает, что с этим домом сделать. Именно потому, что в Доме до сих пор не началось никаких работ, деятели культуры по своей инициативе публично начали предлагать свои идеи по музейному использованию мемориального дома.
 
Теги: Витебск
 
 
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В интернете продолжается обсуждение дальнейшего будущего дома в котором некоторое время жил Владимир Короткевич. Не так давно про Дом Короткевича высказалась...
 
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