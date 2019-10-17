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Кровавые разборки в Чаусах: собутыльник порезал другого, его подстрелила милиция

18.10.2019 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиция в Чаусах применила ьабельное оружие, чтобы остановить поножовщину.

В правоохранительные органы днем 17 октября поступило сообщение о возникшем конфликте в одном из частных домов в Чаусах, в ходе которого ножом был ранен 41-летний мужчина. 

На месте было установлено, что между двумя мужчинами и женщиной в ходе распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого 65–летний местный житель нанес ножевое ранение потерпевшему. 

После прибытия сотрудников Департамента охраны мужчина продолжал вести себя агрессивно и не реагировал на требования правоохранителей прекратить противоправные действия и убрать нож, в том числе после предупредительного выстрела в воздух. 

В результате после того, как мужчина приставил нож к женщине, милиционер выстрелил ему в ногу. 


Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, допрошены свидетели. 



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. 

Задержанный и потерпевший доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. 

Расследование продолжается, сообщает СК.
 
 
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Милиция в Чаусах применила ьабельное оружие, чтобы остановить поножовщину.
 
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