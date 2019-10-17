Парламент будет стерильным

Взгляд публики





Когда 3 года назад было объявлено, что они стали депутатами, многие предполагали, что их фактически назначили в парламент, где они будут играть роль витрины не то чтобы слишком демократического, но более-менее приличного облика белорусской власти.





Так оно было или нет, осознавали они эту задачу или нет, но по факту они ее выполняли. Западные правительства зафиксировали: в Беларуси на лицо прогресс, было ноль независимых депутатов - стало два депутата.





Делали Елена и Анна и много чего другого, поднимали легитимный шум в палате, предлагали дельные, полезные законопроекты. Но при этом вовсе не были революционерками, «на святое», так сказать, не покушались. Могли ли вдвоем и в условиях существования палаты реально на что-то замахнуться - можно спорить.









Взгляд власти





Но это - на взгляд публики, общественности. А на взгляд власти может и нет. Шумели, говорили, давали интервью, какие-то законопроекты выдвигали, словом, нарушали идиллическую картинку единодушия вождя и народа в облике его лучших представителей.





Так для того же их в палату и запустили, чтобы показывать Западу наличие плюрализма, различных мыслей. Ну да, Западу показывали. И показали. А своим как-то нехорошо показывать такое ​​разнообразие.





Тем более, что с Западом, кажется, и так неплохо получается. Вот с американцами примирились (почти), Болтон приезжал, на саммиты Восточного партнерства Лукашенко уже приглашают, за украинскую политику хвалят. Политзаключенных, разумеется, лучше больше не заводить от греха подальше.





А Анисим и Канопацкая - есть они в палате или нет, разве это так принципиально? Сейчас. А из внутриполитических соображений, как власть их понимает, то лучше, конечно, без них. И не потому, что они сами по себе такие угрожающие, а в принципе.









Прогноз на будущее





Если мотивация нерегистрации Анисим и Канопацкой действительно такова, то прогноз на эти выборы прост и незатейлив - не пустят, не проведут никого, кто хоть чем-то отклоняется от оглобельной генеральной линии. Это, как мне кажется, базовая версия.





Но теоретически можно допустить, что дело именно в каких-то поступках, шагах Анисим и Канопацкой. Негромко шумели, много говорили. Может пустят кого еще потише. Для соблюдения баланса. Или просто чтобы не думали, что стали какими-то самостоятельными фигурами.





Как говорил российский император Павел I, втор человек в России - тот, с кем я сейчас разговариваю. И пока я с ним говорю.





Анисим и Канопацкая не были вторыми лицами в Беларуси. Но с ними как-то разговаривала система. Возможно, сейчас она показала правоту бывшего русского царя. А завтра будем разговаривать с другими.





С кем? А с кем захотим. Но не с этими. Чтобы не думали о себе слишком много.