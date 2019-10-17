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Витеблянина судят за экстремизм: опубликовал фото Гитлера и карикатуры на евреев

18.10.2019 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебском областном суде слушается уголовное дело, заведенное против 34-летнего жителя областного центра Алексея В., которого обвиняют в разжигании расовой и национальной розни. Ему грозит до 5 лет лишения свободы


Уголовное дело в отношении витеблянина возбудили по нескольким статьям УК РБ - по ч.1 ст.130 (Умышленные действия, направленные на разжигание расовой, национальной, религиозной вражды) и по ч.2 ст. 346 (издевательство над историко-культурными ценностями, либо издевательство над памятниками защитникам Отечества).

Уголовное дело против мужчины возбудили после того, как на его странице "ВКонтакте" обнаружили фотографии, видеоролики и картинки (карикатуры) с нацистской символикой. Следователи закрыли доступ к аккаунту, изъяли у мужчины жесткий диск, мобильный телефон, системный блок, блокнот, кулон с изображением "1488", стикеры и шевроны.

К нацистской оккупации относится негативно


Как утверждает обвинитель, на одной из карикатур был "нарисован еврей в виде безобразного динозавра с надписью "Еврейский Парк", на другом рисунке у еврея вместо глаз - доллары.

Особый интерес у судьи Андрея Прейсиша, который ведет процесс, вызвала фотография Адольфа Гитлера, под которой стоит подпись: "С праздником, Адольф Гитлер. 20.04.1888". Судья упорно допытывался у обвиняемого, откуда тот знает дату рождения Гитлера.

Заинтересовала судью и фотография обложки журнала "Беларус на страже". Ведь, как пояснил Андрей Прейсиш, этот журнал выходил на территории Беларуси в 1943-1944 годах и был посвящен антисоветским военизированным формированиям. 

Судья скрупулезно выяснял, как подсудимый относится к периоду нацистской оккупации нашей страны. Алексей ответил, что негативно.

Также витеблянина обвиняют в публикации фотографии, на которой он вскидывает руку на фоне площади Победы, демонстрируя нацистский приветственный жест ("издевательство над историко-культурными ценностями").

Контент публиковался 6 лет назад


Оказалось, что значительная часть контента была опубликована еще в 2011-2012 годах. Поэтому на вопросы "Почему вы оставили комментарий?"или "Что означает этот рисунок?", подозреваемый отвечал: "Не помню".

На судебном заседании не демонстрировались ни видео, ни фотографии - только зачитали результаты экспертиз, согласно которым материалы признаны экстремистскими. При этом сам обвиняемый заключение экспертов полностью не признает. Заявил, что это их личное мнение, так как они не ссылаются на научную литературу.< iv>

Предметом разбирательства на суде стали и татуировки, набитые обвиняемым в период с 2002-го до 2010-го года. Что означает то или иное "тату", объяснял суду гособвинитель. Правда, ссылался исключительно на информацию из интернета.

Следующее судебное заседание по делу состоится 21 октября.
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебском областном суде слушается уголовное дело, заведенное против 34-летнего жителя областного центра Алексея В., которого обвиняют в разжигании расовой и...
 
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