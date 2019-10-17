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Санитарные дни продолжаются

18.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Проходит очередной санитарный день, в ходе которого работники предприятий города наводили порядок на закрепленных территориях. «Авангард» поинтересовался мнением у непосредственных участников санитарного дня.

Санитарные дни продолжаются

Людмила Волченкова:

– Опавшая листва быстро жухнет и уже не радует глаз, гниет под ногами и становится опасной для движения. Подгнившие листья на проезжей части могут привести к аварии, ведь размокшая на асфальте масса увеличивает тормозной путь автомобилей. Поэтому мы совместными усилиями убираем опавшую листву, чтобы не только сделать город чище, но и обезопасить наших жителей.

Александр Бобков:

– Наши сотрудники во время месячника по благоустройству проводят уборку листьев на закрепленном участке. Работают каждую пятницу. Я тоже считаю своим долгом принять участие в наведении порядка, внести посильную лепту в благоустройство любимого города.

Санитарные дни продолжаются
Санитарные дни продолжаются
Санитарные дни продолжаются
Санитарные дни продолжаются
Санитарные дни продолжаются

Ирина ШУТОВА
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Проходит очередной санитарный день, в ходе которого работники предприятий города наводили порядок на закрепленных территориях. «Авангард»...
 
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