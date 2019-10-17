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Ущерб от беспорядков в Барселоне лишь за одну ночь составил полмиллиона евро
18.10.2019 12:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Сожжены не менее десятка автомобилей, а также 400 контейнеров с мусором. Сообщалось также о пожарах в ряде присутственных учреждений.
Об этом сообщает испанский телерадиоканал РТВЕ со ссылкой на каталонские СМИ.
По их данным, сожжены не менее десятка автомобилей, а также 400 контейнеров с мусором. Сообщалось также о пожарах в ряде присутственных учреждений.
Беспорядки охватили Каталонию с начала этой недели. Очередной виток напряженности связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.
На пятницу, 18 октября, в Каталонии намечена всеобщая забастовка, которая, как отмечают СМИ, также может перерасти в беспорядки.
Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.
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Сожжены не менее десятка автомобилей, а также 400 контейнеров с мусором. Сообщалось также о пожарах в ряде присутственных учреждений.
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