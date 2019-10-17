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Ущерб от беспорядков в Барселоне лишь за одну ночь составил полмиллиона евро

18.10.2019 12:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ущерб от беспорядков в Барселоне лишь за одну ночь составил полмиллиона евро

Сожжены не менее десятка автомобилей, а также 400 контейнеров с мусором. Сообщалось также о пожарах в ряде присутственных учреждений.

Об этом сообщает испанский телерадиоканал РТВЕ со ссылкой на каталонские СМИ.

По их данным, сожжены не менее десятка автомобилей, а также 400 контейнеров с мусором. Сообщалось также о пожарах в ряде присутственных учреждений.

Беспорядки охватили Каталонию с начала этой недели. Очередной виток напряженности связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

На пятницу, 18 октября, в Каталонии намечена всеобщая забастовка, которая, как отмечают СМИ, также может перерасти в беспорядки.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.

 
 
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Сожжены не менее десятка автомобилей, а также 400 контейнеров с мусором. Сообщалось также о пожарах в ряде присутственных учреждений.
 
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