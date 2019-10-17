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День Х настал: X Ambassadors впервые выступят в Минске

18.10.2019 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впервые в Минск приедет рок-группа X Ambassadors. Популярный квартет выступит 17 марта в клубе Re:Public.


Фото предоставлено организаторами

Десять лет состав остается неизменным — во многом из-за особой атмосферы, которая царит в коллективе. Фронтмен Сэм Харрис и клавишник Кейси Харрис — родные братья. С будущим гитаристом Ноем Фелдшохом Сэм познакомился в детском саду, а дружба с барабанщиком Адамом Левином (нет-нет, это не тот, что из Maroon 5, расслабьтесь!) началась в младшей школе.

Вокалист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс сам стал амбассадором X Ambassadors, услышав акустическую версию Unconsolable на радио. И в 2013 году молодые таланты уже выступали на разогреве у «Драконов» в концертном туре. Со сцены звучал их новый мини-альбом Love Songs Drug Songs. И кстати, неспроста: трек Stranger написан для бруклинской четверки самим Рейнольдсом. Дальше — больше: в 2014 году «Иксы» уже гастролировали с эпатажными панками Panic! At the Disco.

Песни X Ambassadors зазвучали в кассовых фильмах. Заглавная композиция дебютного альбома Litoist украшает саундтрек картины «Гостья». В 2016 году вышел в прокат «Отряд самоубийц» — и вот уже Сэму Харрису подпевают сотни тысяч поклонников. Его уникальный тембр добавил изюминку треку Sucker for Pain для «Отряда самоубийц». А мелодичные мотивы Torches появились в плейлистах фанатов саги Майкла Бэя после выхода пятой части «Трансформеры: Последний рыцарь».

Что вдохновляет парней из X Ambassadors? Детство Сэм Харрис провел среди виниловых пластинок, которые коллекционировал его отец. Неслучайна и любовь к жанру альтернативного рока: кумиром мальчика был скандальный Игги Поп. Поддержка брата и друзей дают силы клавишнику группы Кейси Харрису. С самого детства он страдает генетическим заболеванием — синдромом Сеньора-Локена. Вслушайтесь в партию клавиш: из-за поражения сетчатки Кейси слеп от рождения, что не мешает ему виртуозно владеть инструментом.

Каждый новый сингл группы — это «ода братству». От школьной парты до большой сцены — путь к успеху плечом к плечу, и они не собираются останавливаться. Первый визит в Минск обещает быть громким. Билеты поступили в продажу сегодня — встречаемся в марте на танцполе Re: Public.

Когда: 17 марта 2020 года.

Где: .

Сколько: танцпол — 75 рублей, столики — 115 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Впервые в Минск приедет рок-группа X Ambassadors. Популярный квартет выступит 17 марта в клубе Re: Public.
 
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