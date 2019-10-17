ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси 18 октября заканчивается онлайн-перепись населения

18.10.2019 13:11 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси 18 октября заканчивается онлайн-перепись населения
shutterstock.com

18 октября в Беларуси заканчивается перепись населения по Интернету. Заполнить анкеты на сайтах census.by или перепись.бел получится до 23.59.59. В Белстате пояснили, что важно успеть авторизоваться до этого времени, а закончить заполнять анкету можно, например, и в 00.40, данные все равно поступят специалистам.

В Беларуси 18 октября заканчивается онлайн-перепись населения Освобождают ли переписчиков от основной работы на время переписи населения?

Ходить по домам и квартирам переписчики будут с 21 по 30 октября включительно. Позвонить в дверь они могут с 9.00 до 21.00.

Адреса тех, кто ответит на все вопросы в Интернете, уберут из базы, и переписчики к ним не придут. Но если это все же случится, то человеку достаточно показать специалисту специальный сертификат, который автоматически выдает система пользователю после завершения онлайн-переписи. Тогда заполнять анкету заново не придется.

Стоит также отметить, что процедура переписи добровольная. Тех, кто ее проигнорирует, никаких административных взысканий не ожидает. Однако в Белстате просят с пониманием отнестись к мероприятию и принять в нем участие, так как от его результатов во многом зависит формирование и развитие социальной, экономической и других сфер на ближайшее десятилетие.

Напомним, перепись населения проходит с 4 по 30 октября. Предыдущее подобное мероприятие проходило ровно 10 лет назад. Переписаться онлайн можно впервые.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со следующей недели в дома к тем, кто не прошел процедуру онлайн, будут приходить переписчики.
 
Новости дня
Новости разные
 
День Х настал: X Ambassadors впервые выступят в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика