В Беларуси 18 октября заканчивается онлайн-перепись населения

18 октября в Беларуси заканчивается перепись населения по Интернету. Заполнить анкеты на сайтах census.by или перепись.бел получится до 23.59.59. В Белстате пояснили, что важно успеть авторизоваться до этого времени, а закончить заполнять анкету можно, например, и в 00.40, данные все равно поступят специалистам.

Ходить по домам и квартирам переписчики будут с 21 по 30 октября включительно. Позвонить в дверь они могут с 9.00 до 21.00.

Адреса тех, кто ответит на все вопросы в Интернете, уберут из базы, и переписчики к ним не придут. Но если это все же случится, то человеку достаточно показать специалисту специальный сертификат, который автоматически выдает система пользователю после завершения онлайн-переписи. Тогда заполнять анкету заново не придется.

Стоит также отметить, что процедура переписи добровольная. Тех, кто ее проигнорирует, никаких административных взысканий не ожидает. Однако в Белстате просят с пониманием отнестись к мероприятию и принять в нем участие, так как от его результатов во многом зависит формирование и развитие социальной, экономической и других сфер на ближайшее десятилетие.

Напомним, перепись населения проходит с 4 по 30 октября. Предыдущее подобное мероприятие проходило ровно 10 лет назад. Переписаться онлайн можно впервые.