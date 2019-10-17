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В Беларуси 18 октября заканчивается онлайн-перепись населения
18.10.2019 13:11 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
18 октября в Беларуси заканчивается перепись населения по Интернету. Заполнить анкеты на сайтах
Ходить по домам и квартирам переписчики будут с 21 по 30 октября включительно. Позвонить в дверь они могут с 9.00 до 21.00.
Адреса тех, кто ответит на все вопросы в Интернете, уберут из базы, и переписчики к ним не придут. Но если это все же случится, то человеку достаточно показать специалисту специальный сертификат, который автоматически выдает система пользователю после завершения онлайн-переписи. Тогда заполнять анкету заново не придется.
Стоит также отметить, что процедура переписи добровольная. Тех, кто ее проигнорирует, никаких административных взысканий не ожидает. Однако в Белстате просят с пониманием отнестись к мероприятию и принять в нем участие, так как от его результатов во многом зависит формирование и развитие социальной, экономической и других сфер на ближайшее десятилетие.
Напомним, перепись населения проходит с 4 по 30 октября. Предыдущее подобное мероприятие проходило ровно 10 лет назад. Переписаться онлайн можно впервые.
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Со следующей недели в дома к тем, кто не прошел процедуру онлайн, будут приходить переписчики.
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