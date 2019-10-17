«Минск, вы меня порвали». В Prime Hall выступила Maruv. Концерт и эротическое шоу - в фоторепортаже

Источник материала: Tut.by

Вчера в Минск приезжала эпатажная украинка Maruv. Своих поклонников она собрала в Prime Hall, этот концерт анонсировался как ее первый сольник в Беларуси. Maruv уже выступала в нашей стране — например, на «Славянском базаре» и на открытии караоке-клуба Faberzhe в Могилеве. Но большой сольный концерт с эротическим шоу действительно прошел впервые. Как это было — в фоторепортаже TUT.BY.





На сцену Prime Hall Анна (так на самом деле зовут певицу) вышла с 50-минутным опозданием. Она сразу же извинилась перед публикой: «Латекс дело тонкое. Он потрепался, пришлось подшивать. Прошу прощения за опоздание», — сказала девушка и дала старт концерту и эротическому шоу одновременно.













Шоу в стиле легкого садо-мазо с элементами тверка переплеталось с хитами Maruv , которые вы наверняка слышали (даже если думаете, что нет). Все выступление исполнительница и пять участниц ее балета танцевали и показывали чудеса растяжки на огромных каблуках.













На концерте Maruv охотно общалась с поклонниками, а на одну из песен пригласила на сцену девушку из зала. После эротического танца с фанаткой она поинтересовалась: «Тебе хоть есть 18?». Та смущенно ответила, что ей 16. Под смех и аплодисменты зрителей певица пошутила, что никому не стоит рассказывать о том, что сейчас произошло на концерте.













Шоу продлилось 1 час 15 минут. Maruv исполнила на бис два своих хита и даже после этого публика не захотела ее отпускать. «Минск one love», — прокричала украинка со сцены и исполнила еще один трек, обливая публику водой. После этого Maruv ушла, несмотря на просьбы неугомонных фанатов продолжить шоу.

















По словам певицы, она была приятно удивлена теплым приемом: зрители подпевали на протяжении всего концерта.

— Минск, Беларусь. Это было потрясающе! Вы меня просто порвали, я от вас такого не ожидала. Вы такие крутые, нереальные, — поделилась Maruv эмоциями после концерта в Instagram Stories.









Полный фотоотчет с мероприятия есть здесь . А все минские концерты собраны по этой ссылке .

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