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В Беларуси впервые снимают индийское кино

18.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске впервые снимают индийское кино. В масштабном проекте участвуют режиссеры и актеры из Болливуда. Что заставило кинематографистов лететь из одной части света в другую, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Пока никаких индийских песен и танцев – только драки и взрывы. На съемочной площадке «Беларусьфильма» - интернациональная команда: индусы, поляки, англичане. При этом массовка, каскадеры, гримеры и техника – местные. Только света – два грузовика. «Много интересных сцен, много экшн-сцен, много сложных постановочных боев. Это, конечно, занимает время. Тем не менее все ребята включились активно», – рассказала режиссер-постановщик «Беларусьфильма» Екатерина Тарасова.

Павел Холод работает каскадером 10 лет, но так, чтобы и стрелять из разного оружия, и взрываться вместе с техникой, – впервые. Будет даже сцена, где нужно перепрыгнуть из одного вертолета в другой. «Мы работаем со взрывами, с посадками. Посадка – когда в боевиках кровь из груди хлещет. Нас сбивают машины, падаем с бронетехники», – сказал каскадер.

После индийской жары реалии белорусской осени пыл блокбастера немного остудили. На площадке спасаются горячим чаем. «Коллеги из Беларуси рассказали нам, где купить теплую одежду. И мы закупили теплую обувь, шапки, шарфы и перчатки. Но атмосфера теплая, так что холод работать не мешает», – рассказал продюсер фильма Браджеш Сахай.

Эта картина для Нилеша Сахая – режиссерский дебют. Прежде чем привезти свою команду в Беларусь, он побывал здесь несколько раз. Осмотрел павильоны «Беларусьфильм», и натурную площадку под Минском. Режиссер признался: снимает хоть и  боевик, но в лучших традициях Болливуда. «Это большая история о дружбе спецназовца и маленькой девочки. Они проходят через весь фильм вместе. На самом деле должен получиться эмоциональный фильм, очень трогательный. Будут и слезы, и танцы, и песни, куда же без них», – отметил режиссер.

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К проекту кинокомпании двух стран шли несколько лет, и уже известно, что на этом сотрудничество не закончится. «Мы ведем переговоры о том, что через четыре месяца к нам приедут снимать следующий фильм. Поэтому мы открываем страну для мировых кинопроизводителей. Это наш первый опыт со странами дальнего зарубежья», – сказал директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский.

После Минска блокбастер продолжат снимать в Мумбаи. Фильм «Отряд» на больших экранах покажут и в Индии, и в Европе. Премьера – весной следующего года. Кроме индийской кинофабрики «Беларусьфильм» ведет переговоры о съемках с китайскими и американскими кинопроизводителями.



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Теги: Минск
 
 
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Картина «Отряд» для Нилеша Сахая – режиссерский дебют. Прежде чем привезти свою команду в Беларусь, он побывал здесь несколько раз. Осмотрел павильоны...
 
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