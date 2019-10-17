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В плей-офф хоккейной Лиги чемпионов минская «Юность» сыграет с клубом из Германии

18.10.2019 13:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 1/8 финала плей-офф хоккейной Лиги чемпионов минская «Юность» сыграет против мюнхенского «Ред Булла».


Фото: twitter.com/championshockey

Отметим, что в прошлом сезоне «Юность» уже играла против «Ред Булла» на групповом этапе. Оба матча завершились победой команды из Германии — 4:1 и 3:0.

В этом сезоне «Юность» заняла второе место в группе. Что касается мюнхенцев, то они стали в своем квартете первыми, опередив шведский «Фэрьестад», швейцарскую «Амбри-Пиотту» и словацкую «Баньску-Быстрицу».

В прошлом году «Ред Булл» занял второе место в чемпионате Германии, а в этом идет на первом.

За команду выступает ряд хоккеистов сборной Германии: вратарь Дэнни аус ден Биркен, защитники Янник Зайденберг, Конрад Абельтсхаузер, Дарил Бойл, нападающие Филипп Гогулла, Янис Эглиц, Патрик Хагер, Франк Маэур.

В команде также есть ряд легионеров из Северной Америки, причем Дерек Рой, Джейсон Джефрей, Крис Бурк, Бобби Сангинетти, Кейт Оли и Эндрю Бондарчук имеют опыт игры в НХЛ.

Первый матч пройдет 12 или 13 ноября.

 
 
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В 1/8 финала плей-офф хоккейной Лиги чемпионов минская «Юность» сыграет против мюнхенского «Ред Булла».
 
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