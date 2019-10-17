«Это пример того, что можно сделать без затрат». Художница показала квартиру под Минском

Источник материала: Tut.by

Дизайном съемной квартиры в Ждановичах занимались сами жильцы, причем в буквальном смысле. Инна — художница и расписывала стены (и потолок!) сама. Вышло очень уютно, а еще ярко и необычно, пишет CityDog.by .





— Мне очень нравится в Ждановичах, — рассказывает Инна. — Добираться до Минска легко: рядом проспект Победителей, восьмиполосное движение, и пробок почти никогда не бывает. Если есть машина, то доехать можно минут за 15. И при этом совсем рядом лес!

Квартира — пример того, что можно сделать практически без затрат, просто имея руки и голову. Владелец — архитектор, его мама — абстрактная художница, и, когда он посмотрел мои работы, сказал, что я могу делать что хочу. Но здесь изначально был добротный ремонт, так что мы изменили только цвет стен и перекрасили кое-какую мебель.





А еще мы внимательно отнеслись к освещению в квартире, ведь хорошее освещение — залог уюта. Светильники покупали в Ikea, на кухне лампа с умной лампочкой: имеет три тона освещения и градиент от тусклого к яркому. Еще есть переносная лампа Philips, которую мы купили в Берлине. Она вообще волшебная: у нее несколько режимов мерцающего света всех цветов радуги. Есть даже имитация света свечи.

А еще муж любит по вечерам зажигать свечи и включать хорошую музыку. От свечей идет такое тепло, что иногда даже комната прогревается.

Прихожая

На прихожей я отрывалась! Здесь человек проводит меньше всего времени, поэтому можно сделать какие-то яркие, смелые акценты, что-то непривычное. Получается вау-эффект, когда квартира встречает человека и сразу показывает свой характер.









У нас входящего встречает фреска с абстрактной росписью «Джунгли», и сам коридор я хотела превратить в некую пещеру, через которую пробираешься в залитую солнцем светлую гостиную.





Я занималась коммерческой росписью стен и здесь смогла потренироваться. Нужно было показывать заказчикам примеры того, что получится в итоге, а в интернете примеров не так много.





Мне очень нравится дизайнер Филипп Старк, нравится его подход, и роспись на потолке вдохновлена его росписью в баре. Прихожая вообще вдохновлена его стилем и его дерзостью.





На шкафу — рогатое чудовище, моя проба делать что-то из папье-маше. Муж сказал, что штука получилась страшной, поэтому она встречает и отпугивает людей, которые не должны здесь находиться, как традиционные индийские маски.





Гостиная

Мой муж программист, а я художница. Ему хочется стильного, строгого и комфортного минималистичного дизайна, а мне — побольше арта, каких-то мелочей, чего-то интересного. Но, поскольку у него довольно сложная для ума работа, дома ему нужен максимальный комфорт и покой, чтобы ничто в интерьере не мешало отдыхать. Поэтому эту комнату мы делали с упором на отдых, комфорт, уют. Здесь нет ничего лишнего, только очень знаковые вещи.









Картины-пластинки — мои, а те, что висят по краям, мы привезли с фестиваля. Прямо на фестивале художник рисовал картины, а это принты с них.





Большую мандалу муж привез из Непала. Она ручной работы и поражает тонкостью, а там такие мандалы рисуют дети.





Телевизор у нас играет роль экрана для фильмов. По вечерам гостиная превращается в кинотеатр, где можно уютно смотреть кино.









Центр гостиной у нас занимает своеобразный алтарь: колонки, стойки, ноутбук для музыки. Там же живут какие-то символические фигурки. Техно-Тедди с фестиваля, мышь с пистолетами в стиле гжель, ракушки и прочие мелочи вроде гекконов из Таиланда и мыши из вильнюсской Ikea — целый зоопарк.





Мебель в основном из Ikea. Это такой промежуточный вариант между какой-то хорошей, добротной, красивой мебелью — и мебелью, которую хочется выбросить. Для мебели, которая будет переезжать еще не раз, Ikea подходит идеально.

Большие растения — мужа, мелкие суккуленты на подоконнике — мой садик. Муж очень любит растения и животных, так что за теми цветами, которые нужно часто поливать, ухаживает он. А мои — пустынные, потому что я могу забыть их полить.





Еще я связала на пол трикотажные пуфы и кашпо для цветов, чтобы дополнить голубо-черно-белую гамму. Возле пуфов у нас любит спать собака.

Длинный стол во всю ширину стены у окна — специально чтобы было удобно работать.





Спальня

Сначала я покрасила спальню в темно-синий, но сейчас от прошлого цвета осталась только одна стенка. Пожив какое-то время в таком цвете, решили перекрасить: когда на улице пасмурно, было слишком темно.





Плюс мне для работы нужен был свет, поэтому я сперва покрасила в белый одну стену, потом три — и мне стало хорошо. Белые льняные шторы тоже добавили света.

Ловцов снов подарила мне подруга, а я их немного модернизировала и добавила мелочи.





Подушки расписывала сама, потихоньку перехожу на текстильный арт. Раньше я занималась росписью стен, но, когда сделала эту квартиру, потребность рисовать на стенах пропала. Я сделала себе то, что хотела делать заказчикам, и теперь полностью удовлетворена.





Шкаф уже был, он принадлежит друзьям, которые жили тут до нас и пока что оставили его здесь. Диван здесь тоже был, но я бы с удовольствием заменила его на кровать.





Мастерская

Когда мы здесь поселились, одно окно на балконе было заколочено, были широченные темные полки. И там сразу начинал скапливаться хлам. Я не выдержала, как-то сняла все полки и попросила спилить заколоченную часть окна, потому что она скрывала самое красивое послеобеденное солнце.









Как можно заколотить окно в стране, где девять месяцев холодно и нет солнца? Для меня это кощунство. Первые дни, видя светлую комнату по утрам, я не могла поверить, что можно так легко улучшить себе жизнь.

Мастерская на балконе — компромиссное решение. Муж сюда приходит только курить, и я могу рисовать и разводить беспорядок. Поэтому я максимально утеплила пол, расстелила плотную ткань и перекрасила балкон в белый. До этого он, кстати, тоже был темно-коричневым, а вместо шторки было раздвижное зеркало-купе. В общем, не квартира, а большой шкаф.





Зеркало я сняла, оно оказалось удобным для другой цели. Теперь оно живет в спальне за шторой, снизу у него есть колесики, и, когда мне нужно боковое зеркало, я его выкатываю.

Кухня

Кухня мне сначала очень не нравилась из-за сочетания гарнитура и бежевых стен под декоративную штукатурку. Это не близкий мне стиль. Но кухня сама добротная, и мне нужно было как-то «посадить» ее, чтобы она перестала быть местечковой, а стала интересной и стильной.













Я сделала фартук из мебельной краски коричневого и черного цветов и перламутровой эмали — и кухня стала похожа на кафе. Ведь где приятнее всего есть? Где-то в ресторанчике, в кафешке, и мне хотелось передать похожую атмосферу.

Идею растительных мотивов на стенах взяла из фотографий одного японского ресторана, мне понравилась такая крупная природа.









Вторым шагом по улучшению внешнего вида была тотальная замена видимого пластика и пластмассы на стекло: например, поменяла баночки для хранения на стеклянные. Кухня сразу стала намного благороднее.

Раньше была вытяжка, но здесь через окно лес, чистый воздух, и всегда можно проветрить, а вытяжка только портила вид. Я ее сняла и повесила туда светильник, теперь рабочая зона лучше освещается.









Поднос купила в Минске, это художница Artshafran. Я нечасто покупаю предметы наших мастеров, поскольку много мастерю сама, но этот поднос мне прямо запал в душу. Я вообще люблю подносы, у меня их несколько. Удобно что-то сложить и перенести. Да и предметы на нем как-то группируются в порядок.





Плитка очень холодная, поэтому под стол я связала трикотажный ковер. А еще перекрасила стулья: они были такого противного цвета рыжего дерева, я их покрасила в глянцевый черный, и тоже стало хорошо.

Так что основные решения для этой квартиры — краска, текстиль, свет и разные милые штучки.

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