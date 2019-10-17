В Беларуси замедлилась годовая инфляция. Но мы по-прежнему обгоняем почти всех соседей по росту цен

Источник материала: Tut.by

Годовая инфляция в Беларуси замедлилась до 5,3%. Заметнее всего за год подорожали платные услуги, а меньше всего — непродовольственные товары. FINANCE.TUT.BY сравнил, как растут цены у нас и в соседних странах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В сентябре инфляция в Беларуси составила 0,5%. Больше всего в прошлом месяце подорожали свежие томаты и огурцы, билеты в цирк, мужские ботинки на меху, женские сапоги зимние на низком каблуке. В лидерах по росту цен также оказались бананы и образовательные услуги — высшего и среднего специального. При этом заметно упали цены на некоторые овощи.

Власти прогнозируют, что инфляция в текущем году будет вблизи 5% (декабрь к декабрю).

В Украине потребительские цены в сентябре выросли на 0,7%, а с начала года — на 3,4%. При этом в годовая инфляция (к сентябрю 2018 года) замедлилась до 7,5%. Продукты питания в Украине за сентябрь подорожали на 0,3%. Больше всего выросли цены на фрукты — на 2,4%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,0%, на одежду и обувь — выросли на 8,7%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 0,2%.

В России потребительские цены в сентябре снизились на 0,2% по сравнению с августом. В годовом выражении — к сентябрю 2018 года — инфляция в стране замедлилась до 4% с 4,3% в августе. В сентябре значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. При этом продолжился рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров.

В странах ЕС цены за год (сентябрь к сентябрю) выросли на 1,2%, а в еврозоне — на 0,8%. Заметнее всего подорожали товары и услуги в Румынии, Словакии и Венгрии — на 3,5%, 3% и 2,9% соответственно, а меньше всего — в Греции, Испании и Италии (на 0,2%). При этом на Кипре и в Португалии зафиксировали дефляцию — в 0,5% и 0,3% соответственно.

В Литве годовая инфляция составила 2%, в Эстонии — 2,2%, в Латвии — 2,3%, в Польше — 2,4%.