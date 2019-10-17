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После реконструкции М6 появился самый быстрый путь из Минска в Варшаву

18.10.2019 12:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

После реконструкции М6 появился самый быстрый путь из Минска в Варшаву
По новому маршруту до Варшавы можно доехать всего за 6 часов с небольшим

Раньше самая короткая дорога в Варшаву вела через Брест. Но теперь, похоже, ехать быстрее в направлении Гродно. Карты Google оценивают путь по M6 в 6 часов 11 минут. В сервисе Яндекса: строго на запад – 6 часов 21 минут, на юго-запад – 7 часов 14 минут.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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По новому маршруту до Варшавы можно доехать всего за 6 часов с небольшим Раньше самая короткая дорога в Варшаву вела через Брест. Но теперь, похоже, ехать...
 
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