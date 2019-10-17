В БГУ открыли мультимедийную аудиторию будущего

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фото: БПС-Сбербанк

В аудитории организовано 48 посадочных мест для студентов и установлен стол преподавателя. Специальные парты-трансформеры позволяют легко менять расстановку мебели, чтобы проводить лекции, семинары, круглые столы или деловые игры. Кроме того, помещение оснащено современным мультимедийным оборудованием. С его помощью здесь можно проводить интерактивные занятия и мероприятия.

В аудитории будут проходить занятия для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит». Многие выпускники трудоустраиваются в банках.