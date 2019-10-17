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Лукашенко рассказал, что требует от чиновников
18.10.2019 13:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко посещает Академию управления при президенте Беларуси
Как сообщает пресс-служба президента, состоялся также открытый диалог главы государства со слушателями, студентами, магистрантами и аспирантами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками вуза.
Во время встречи Александр Лукашенко подчеркнул: будущие управленцы должны обладать всесторонними знаниями, в том числе в сфере ИТ-технологий, но это не значит, что в Академии нужно готовить программистов.
"Мы готовим управленцев и руководителей", - заметил президент.
Касаясь предъявляемых к ним требований, он выделил в первую очередь три позиции - лидерство, подготовленность и амбициозность.
Глава государства обратил внимание на важность отбора будущих студентов и слушателей Академии управления, чтобы полученные ими знания в последствии эффективно использовались в решении поставленных задач.
Президент отметил, что Академия управления при президенте Беларуси должна сконцентрировать усилия на подготовке управленцев новой формации.
"Меняется мир, меняется общество. Требования к компетенциям современного руководителя становятся все выше. А значит, в систему должны приходить управленцы новой формации - руководители с ярко выраженными лидерскими качествами и государственным мышлением, мотивированные и нацеленные на высокий результат", - заявил белорусский лидер.
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Александр Лукашенко посещает Академию управления при президенте Беларуси
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