Лукашенко рассказал, что требует от чиновников

Источник материала: Ежедневник





Александр Лукашенко посещает Академию управления при президенте Беларуси

Как сообщает пресс-служба президента, состоялся также открытый диалог главы государства со слушателями, студентами, магистрантами и аспирантами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками вуза.

Во время встречи Александр Лукашенко подчеркнул: будущие управленцы должны обладать всесторонними знаниями, в том числе в сфере ИТ-технологий, но это не значит, что в Академии нужно готовить программистов.

"Мы готовим управленцев и руководителей", - заметил президент.

Касаясь предъявляемых к ним требований, он выделил в первую очередь три позиции - лидерство, подготовленность и амбициозность.

Глава государства обратил внимание на важность отбора будущих студентов и слушателей Академии управления, чтобы полученные ими знания в последствии эффективно использовались в решении поставленных задач.

Президент отметил, что Академия управления при президенте Беларуси должна сконцентрировать усилия на подготовке управленцев новой формации.

"Меняется мир, меняется общество. Требования к компетенциям современного руководителя становятся все выше. А значит, в систему должны приходить управленцы новой формации - руководители с ярко выраженными лидерскими качествами и государственным мышлением, мотивированные и нацеленные на высокий результат", - заявил белорусский лидер.