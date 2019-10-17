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Лукашенко призвал готовить в Беларуси управленцев новой формации

18.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Готовить руководителей новой формации – такую задачу поставил Александр Лукашенко. Сегодня президент Беларуси посетил Академию управления, передает «МИР 24». 

«Управление - это значительно больше, выше и качественнее человек. Это вершина управления. Важно, чтобы мы не скатились: вот у нас ай-ти, цифровая экономика, искусственный интеллект. Да, этим владеть надо, но мы готовим здесь управленцев», – сказал белорусский лидер. 

По мнению президента, у академии должно появиться новое здание. Но измениться вуз должен не только внешне. Качество и уровень знаний нужно вывести на самый высокий уровень.

Ранее стало известно, что президента Беларуси наградили знаком «Почетный пограничник СНГ». 



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Глава республики в пятницу посетил Академию управления.
 
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