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Успел заменить поврежденные части авто: водителя, устроившего смертельное ДТП под Минском, нашли
Источник материала: Tut.by
Сотрудники милиции нашли водителя фуры, который под Минском насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Об этом
Напомним, происшествие
В результате ДТП 55-летний велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель фуры с места аварии скрылся.
— Оперативники УВД Минского облисполкома установили личность водителя грузовика. Им оказался 36-летний житель Лиды. К моменту задержания мужчина успел заменить поврежденные части автомобиля, — рассказала Ольга Чемоданова.
Сейчас с задержанным работают сотрудники милиции и следователи.
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К моменту задержания мужчина успел заменить поврежденные части автомобиля.
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