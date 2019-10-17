Успел заменить поврежденные части авто: водителя, устроившего смертельное ДТП под Минском, нашли

Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции нашли водителя фуры, который под Минском насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Напомним, происшествие случилось 12 октября, около 21.00, вблизи деревни Раубичи. Неустановленный водитель, управляя неустановленным грузовиком, ехал по трассе Р80 Слобода — Паперня и сбил велосипедиста, который двигался попутно в крайней правой полосе.

В результате ДТП 55-летний велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель фуры с места аварии скрылся.

— Оперативники УВД Минского облисполкома установили личность водителя грузовика. Им оказался 36-летний житель Лиды. К моменту задержания мужчина успел заменить поврежденные части автомобиля, — рассказала Ольга Чемоданова.





Сейчас с задержанным работают сотрудники милиции и следователи.